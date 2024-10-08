استشهاد 17 في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬استشهاد‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬للاجئين‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬17‭ ‬شهيدا‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬تم‭ ‬انتشالهم‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طواقم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬قصفه‭ ‬بصاروخ‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬الجرحى‭ ‬وجثث‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬ومستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭. ‬وأكّدت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬الحصيلة‭. ‬

وأفاد‭ ‬بصل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬عدة‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬هزّت‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬وشمال‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

كذلك،‭ ‬أشار‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬وعناصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يتواصل‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬حيث‭ ‬أطلق‭ ‬الجيش‭ ‬هجوما‭ ‬بريّا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬وفكك‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬عسكرية‭ ‬خلال‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬جباليا‭. ‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬التقارير‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬للمناطق‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬للقصف‭. ‬

وعاد‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬نفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬ليكتشف‭ ‬بأن‭ ‬الحركة‭ ‬عادت‭ ‬لبناء‭ ‬قواتها‭. ‬

فر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬جباليا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬أو‭ ‬خيامهم‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬

وكانت‭ ‬إيمان‭ ‬أبو‭ ‬نجم‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬منازلهم‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬جباليا‭.

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وقالت‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭. ‬كان‭ ‬الأطفال‭ ‬يصرخون‭ ‬والناس‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬هلع‭. ‬واستهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المنازل‭ ‬والناس‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬‮«‬علقوا‭ ‬في‭ ‬منازلهم،‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المغادرة‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الكثيف‮»‬‭. ‬

وأصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬لسكان‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬المجاورتين‭ ‬طالبا‭ ‬منهم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬المخصصة‭ ‬لأغراض‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬صحفية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬إنه‭ ‬طُلب‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬ومستشفيي‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬والعودة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬الإخلاء‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬الثماني‭ ‬وأربعين‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬ومن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أماكن‭ ‬آمنة‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬صحيون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أرقاما‭ ‬جديدة‭ ‬للشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬لكنهم‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬العشرات‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬جنديا‭ ‬واحدا‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬بشمال‭ ‬غزة‭. ‬