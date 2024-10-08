استشهاد 17 في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قطاع غزة - الوكالات: أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 17 شخصا على الأقل أمس في ضربة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان «17 شهيدا بينهم أطفال تم انتشالهم وعدد من الجرحى من قبل طواقم الدفاع المدني في المحافظة الوسطى من منزل عائلة عبد الهادي المكون من ثلاثة طوابق الذي تم قصفه بصاروخ من طائرة حربية في مخيم البريج وسط قطاع غزة».
وقال بصل إنه تم نقل الجرحى وجثث الشهداء إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأكّدت مصادر طبية في مستشفى العودة الحصيلة.
وأفاد بصل فرانس برس في وقت سابق بأن عدة ضربات جوية هزّت مناطق وسط وشمال غزة منذ الساعات الأولى من صباح أمس.
كذلك، أشار شهود عيان وعناصر إنقاذ إلى أن العدوان الإسرائيلي يتواصل في الشمال في جباليا حيث أطلق الجيش هجوما بريّا في الأيام الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل العديد من المسلحين الفلسطينيين وعثر على أسلحة وفكك بنية تحتية عسكرية خلال عملياته في جباليا.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة.
وأفاد مسعفون فلسطينيون بأن هناك أنباء عن سقوط شهداء وجرحى في جباليا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للمناطق التي تتعرض للقصف.
وعاد الجنود في الأشهر الأخيرة إلى عدة مناطق في أنحاء القطاع الفلسطيني، حيث سبق أن نفّذ الجيش عمليات ضد حماس ليكتشف بأن الحركة عادت لبناء قواتها.
فر العديد من سكان جباليا من منازلهم أو خيامهم جراء القصف الجوي الإسرائيلي على المنطقة.
وكانت إيمان أبو نجم (33 عاما) من بين الأشخاص الذين غادروا منازلهم مع بدء الهجوم في جباليا.
وقالت لفرانس برس «تواصل القصف بلا هوادة. كان الأطفال يصرخون والناس في الشوارع في حالة هلع. واستهدف إطلاق النار المنازل والناس».
وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص «علقوا في منازلهم، غير قادرين على المغادرة فيما تواصل إطلاق النار الكثيف».
وأصدر الجيش الإسرائيلي أمس أوامر إخلاء جديدة لسكان جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا المجاورتين طالبا منهم التوجه إلى منطقة المواصي المخصصة لأغراض إنسانية في جنوب قطاع غزة.
وقال مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية بالقاهرة إنه طُلب من المستشفى الإندونيسي ومستشفيي كمال عدوان والعودة في شمال غزة الإخلاء أيضا خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية. ولا يزال أقل من نصف مستشفيات غزة يعمل بشكل جزئي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لا توجد أماكن آمنة تماما في قطاع غزة.
ولم يعلن مسؤولون صحيون فلسطينيون على الفور أرقاما جديدة للشهداء والجرحى لكنهم قالوا إن العشرات استشهدوا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا واحدا قُتل في معركة بشمال غزة.
MENAFN08102024000055011008ID1108759813