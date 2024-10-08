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إيران تحذّر إسرائيل من أي اعتداء على بنيتها التحتية

10/8/2024 7:15:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّرت‭ ‬إيران‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬أو‭ ‬نفطية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لضربة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬نفذته‭ ‬طهران‭ ‬ضدها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وحذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الإيرانية‭ ‬سيستدعي‭ ‬ردّاً‭ ‬أقوى‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طهران‭. ‬

وحضّ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬اختبار‭ ‬إرادة‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬وكالة‭ ‬إرنا‭ ‬الرسمية‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬تعدّ‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬استهدفها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭. ‬وأكدت‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬واغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬بغارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬طبيعة‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عليه‭ ‬أهدافه،‭ ‬حضّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬استهداف‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬منتجي‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وكان‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قد‭ ‬حذّر‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استهداف‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬يعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬خط‭ ‬أحمر‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬العميد‭ ‬رسول‭ ‬سنائي‭ ‬راد‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭: ‬‮«‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين‭ ‬أثاروا‭ ‬إمكانية‭ ‬تغيير‭ ‬العقيدة‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬لإيران‭ ‬عقب‭ ‬التهديدات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬ردّ‮»‬‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

ويوم‭ ‬الأحد،‭ ‬توجّه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬محسن‭ ‬باك‭ ‬نجاد‭ ‬إلى‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬خرج‭ ‬الواقعة‭ ‬غربي‭ ‬الخليج،‭ ‬والتي‭ ‬تضمّ‭ ‬أكبر‭ ‬محطة‭ ‬لتصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وحذّرت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬سترد‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

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