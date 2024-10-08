ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طمأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي الجميع على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الأمير محمد «طمأن... الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته، داعيا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية».
إلى جانب ذلك تابع مجلس الوزراء السعودي تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها، فيما شدد على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من تأكيد الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
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