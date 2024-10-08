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ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين

10/8/2024 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طمأن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬بأن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬طمأن‭... ‬الجميع،‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬سأل‭ ‬عن‭ ‬صحته،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يمنّ‭ ‬عليه‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬وأن‭ ‬يلبسه‭ ‬ثوب‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬تابع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬ومجرياتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬والجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المبذولة‭ ‬بشأنها،‭ ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية؛‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬الشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬واللبناني‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومطالبة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

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