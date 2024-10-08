الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يطلق حملة ترويجية لدورة الألعاب الدولية بالبحرين 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أطلق الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية حملة ترويجية على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، لدورة الألعاب المدرسية الدولية المقرر إقامتها في البحرين خلال شهر أكتوبر الجاري.
حيث نشر حساب الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية على حسابه بمنصة (انستقرام) على منشور ترويجي للدورة، بعنوان العائلة والأصدقاء، ضمن سلسلة الحملة الترويجية التي يعمل عليها الاتحاد الدولي للتشجيع على المشاركة وحضور العوائل للفعاليات المصاحبة للدورة.
وتهدف الحملة الترويجية الشاملة إلى زيادة الوعي بالحدث وجذب الجمهور والمشاركين من جميع أنحاء العالم.
وكان الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وعبر موقعه الرسمي، قد أعد نشرة متكاملة عن دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها البحرين، احتوت على الكثير من المعلومات المتعلقة بالمنافسات، والفعاليات الثقافية المصاحبة وطرق التسجيل، ما يسهل على الزوار والمهتمين متابعة كل ما يتعلق بـدورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024».
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