الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يطلق حملة ترويجية لدورة الألعاب الدولية بالبحرين 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

حيث‭ ‬نشر‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬بمنصة‭ (‬انستقرام‭) ‬على‭ ‬منشور‭ ‬ترويجي‭ ‬للدورة،‭ ‬بعنوان‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬وحضور‭ ‬العوائل‭ ‬للفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للدورة‭.‬‮

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وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬الشاملة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالحدث‭ ‬وجذب‭ ‬الجمهور‭ ‬والمشاركين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬وعبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي،‭ ‬قد‭ ‬أعد‭ ‬نشرة‭ ‬متكاملة‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البحرين،‭ ‬احتوت‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنافسات،‭ ‬والفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬المصاحبة‭ ‬وطرق‭ ‬التسجيل،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬الزوار‭ ‬والمهتمين‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بـدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭.‬