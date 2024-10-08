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مشاركة بارزة للفرق النسائية في دورة الألعاب المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

10/8/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشهد‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مشاركة‭ ‬بارزة‭ ‬للفرق‭ ‬النسائية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتعزيز‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وتُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬مثالًا‭ ‬حيًا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفتيات‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬تتنافس‭ ‬فرق‭ ‬نسائية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬متنوعة،‭ ‬حيث‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبات‭ ‬المسجلات‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1516‭ ‬لاعبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬26‭ ‬لعبة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬المعتمدة‭ ‬بالدورة‭.‬

وسيكون‭ ‬الحضور‭ ‬الأكبر‭ ‬للعنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بمنافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬حيث‭ ‬توضح‭ ‬الأرقام‭ ‬مشاركة‭ ‬متوقع‭ ‬لقرابة‭ ‬237‭ ‬لاعبة،‭ ‬ويأتي‭ ‬بعدها‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة‭ ‬بقرابة‭ ‬186‭ ‬لاعبة،‭ ‬ثم‭ ‬التايكوندو‭ ‬113‭ ‬لاعبة،‭ ‬فيما‭ ‬تشارك‭ ‬عشرات‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬الألعاب‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للرياضيين‭ ‬النساء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تأمين‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬المناسبة‭ ‬وتقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭.‬

وتعزز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬ثقة‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الفرق‭ ‬النسائية‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬ما‭ ‬يبرز‭ ‬تقدم‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويؤكد‭ ‬الدور‭ ‬المتزايد‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬ويعكس‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬جنسهم‭.‬‮

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