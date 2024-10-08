مشاركة بارزة للفرق النسائية في دورة الألعاب المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشهد دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024»، مشاركة بارزة للفرق النسائية، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز تمكين المرأة في المجال الرياضي.
وتُعتبر هذه النسخة من دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية مثالًا حيًا على دور الرياضة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع الفتيات على ممارسة الأنشطة الرياضية، حيث تتنافس فرق نسائية من مختلف الدول في رياضات متنوعة، حيث يتجاوز عدد اللاعبات المسجلات في الدورة ما يقرب من 1516 لاعبة من مختلف الدول المشاركة، موزعين على 26 لعبة من الألعاب المعتمدة بالدورة.
وسيكون الحضور الأكبر للعنصر النسائي في الدورة بمنافسات ألعاب القوى، حيث توضح الأرقام مشاركة متوقع لقرابة 237 لاعبة، ويأتي بعدها منافسات السباحة بقرابة 186 لاعبة، ثم التايكوندو 113 لاعبة، فيما تشارك عشرات اللاعبات في باقي الألعاب.
وقد أكدت اللجان المنظمة للدورة توفير الدعم الكامل للرياضيين النساء، بما في ذلك تأمين المنشآت الرياضية المناسبة وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة.
وتعزز مشاركة المرأة في هذه الدورة، ثقة اللاعبات في أنفسهم وتعزيز روح التعاون والصداقة بين اللاعبات من مختلف الجنسيات.
ومن المتوقع أن تحقق الفرق النسائية نتائج متميزة خلال المنافسات، ما يبرز تقدم الرياضة النسائية في البحرين ويؤكد الدور المتزايد للمرأة في المجال الرياضي.
ويعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الرياضة، ويعكس رؤية البحرين في دعم جميع الرياضيين بغض النظر عن جنسهم.
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