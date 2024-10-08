إعلان قائمة لاعبي التنس.. سلمان:تدريبات مكثفة ومتفائلون بنتائج جيدة في ((الألعاب المدرسية الدولية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواصل لاعبو منتخب البحرين المدرسي للتنس استعداداتهم المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي ستقام في البحرين خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي تقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حيث تشهد ملاعب الاتحاد البحريني للتنس التدريبات اليومية للاعبي المنتخب تحت إشراف مدربي الاتحاد.
وتم إعلان قائمة اللاعبين الذين سيخضون منافسات لعبة التنس في دورة الألعاب المدرسية، حيث ضمت قائمة فئة الأولاد كل من، رضا حسن عبدالنبي، فارس التوبلي، أحمد السيد، عبدالرحمن الدوسري وفيصل مسيح.
فيما ضمت قائمة فئة الفتيات اللاعبات، هاجر زيدان، سلمى فرج الله، مريم ميلاد بالإضافة إلى اللاعبة حنين النجار.
وعن استعدادات الفريق ومشاركته في البطولة، قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية ومدير المنتخبات بالاتحاد البحريني للتنس محمد سلمان أن جميع اللاعبين والمدربين والمشرفين على الفريق متحمسون للغاية للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية، مضيفا أن اللاعبين يبذلون جهدًا كبيرًا في التحضير، حيث لم تنقطع التدريبات منذ الموسم الماضي، مشيرا إلى أن معظم اللاعبين خاضوا معسكرات تدريبية ومشاركات خارجية خلال الصيف في أوروبا وفي تونس، والبعض الآخر خاض معسكرات تدريبية داخلية، مؤكدا ثقة الاتحاد في هذه المجموعة وإيمانه بقدراتهم على تقديم أداء مميز.
وأضاف سلمان أن الهدف من هذه المشاركة تحقيق نتائج جيدة والظهور بصورة مشرفة للعبة في البحرين، لكن الأهم هو أن يكتسب اللاعبون الخبرة ويستمتعوا بالتنافس، لافتا إلى هذه البطولة تعد فرصة رائعة لتطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم في رياضة التنس.
وتابع سلمان: «تواصلت تدريبات اللاعبين المكثفة منذ عودتهم من المعسكرات الخارجية، حيث تم تخصيص برامج تدريبية متكاملة تتضمن تكتيكات اللعب، واللياقة البدنية، والتحضير النفسي، ويسعى المدربون إلى رفع مستوى الأداء الفني والبدني للاعبين، مع التركيز على تعزيز الثقة بالنفس والتنافسية».
وأبدى عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس رئيس اللجنة الفنية ومدير المنتخبات بالاتحاد محمد سلمان تفاؤله بقدرة لاعبي البحرين على تحقيق نتائج جيدة في منافسات لعبة التنس بالبطولة وذلك عطفا على الاستعدادات القوية للاعبين، ورغبتهم في تحقيق انتصارات مميزة للبحرين في هذه الدورة.
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