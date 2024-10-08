إعلان قائمة لاعبي التنس.. سلمان:تدريبات مكثفة ومتفائلون بنتائج جيدة في ((الألعاب المدرسية الدولية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬للتنس‭ ‬استعداداتهم‭ ‬المكثفة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربي‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬سيخضون‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬حيث‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬فئة‭ ‬الأولاد‭ ‬كل‭ ‬من،‭ ‬رضا‭ ‬حسن‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬فارس‭ ‬التوبلي،‭ ‬أحمد‭ ‬السيد،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬وفيصل‭ ‬مسيح‭.‬

فيما‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬فئة‭ ‬الفتيات‭ ‬اللاعبات،‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان،‭ ‬سلمى‭ ‬فرج‭ ‬الله،‭ ‬مريم‭ ‬ميلاد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبة‭ ‬حنين‭ ‬النجار‭.‬

وعن‭ ‬استعدادات‭ ‬الفريق‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والمشرفين‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬متحمسون‭ ‬للغاية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يبذلون‭ ‬جهدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬التحضير،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬التدريبات‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬خاضوا‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬ومشاركات‭ ‬خارجية‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وفي‭ ‬تونس،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬خاض‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬داخلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬وإيمانه‭ ‬بقدراتهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭. ‬

وأضاف‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكتسب‭ ‬اللاعبون‭ ‬الخبرة‭ ‬ويستمتعوا‭ ‬بالتنافس،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاقهم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭.‬

وتابع‭ ‬سلمان‭: ‬‮«‬تواصلت‭ ‬تدريبات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المكثفة‭ ‬منذ‭ ‬عودتهم‭ ‬من‭ ‬المعسكرات‭ ‬الخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬تكتيكات‭ ‬اللعب،‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬والتحضير‭ ‬النفسي،‭ ‬ويسعى‭ ‬المدربون‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬والبدني‭ ‬للاعبين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬والتنافسية‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬تفاؤله‭ ‬بقدرة‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬بالبطولة‭ ‬وذلك‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬القوية‭ ‬للاعبين،‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬مميزة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬