Wednesday, 09 October 2024 03:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان قائمة لاعبي التنس.. سلمان:تدريبات مكثفة ومتفائلون بنتائج جيدة في ((الألعاب المدرسية الدولية))

10/8/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬للتنس‭ ‬استعداداتهم‭ ‬المكثفة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربي‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬سيخضون‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬حيث‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬فئة‭ ‬الأولاد‭ ‬كل‭ ‬من،‭ ‬رضا‭ ‬حسن‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬فارس‭ ‬التوبلي،‭ ‬أحمد‭ ‬السيد،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬وفيصل‭ ‬مسيح‭.‬

فيما‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬فئة‭ ‬الفتيات‭ ‬اللاعبات،‭ ‬هاجر‭ ‬زيدان،‭ ‬سلمى‭ ‬فرج‭ ‬الله،‭ ‬مريم‭ ‬ميلاد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبة‭ ‬حنين‭ ‬النجار‭.‬

وعن‭ ‬استعدادات‭ ‬الفريق‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والمشرفين‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬متحمسون‭ ‬للغاية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬يبذلون‭ ‬جهدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬التحضير،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬التدريبات‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬خاضوا‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬ومشاركات‭ ‬خارجية‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وفي‭ ‬تونس،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬خاض‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬داخلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬وإيمانه‭ ‬بقدراتهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭. ‬

وأضاف‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكتسب‭ ‬اللاعبون‭ ‬الخبرة‭ ‬ويستمتعوا‭ ‬بالتنافس،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاقهم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭.‬

وتابع‭ ‬سلمان‭: ‬‮«‬تواصلت‭ ‬تدريبات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المكثفة‭ ‬منذ‭ ‬عودتهم‭ ‬من‭ ‬المعسكرات‭ ‬الخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬تكتيكات‭ ‬اللعب،‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬والتحضير‭ ‬النفسي،‭ ‬ويسعى‭ ‬المدربون‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬والبدني‭ ‬للاعبين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬والتنافسية‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬تفاؤله‭ ‬بقدرة‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬بالبطولة‭ ‬وذلك‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬القوية‭ ‬للاعبين،‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬مميزة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬

MENAFN08102024000055011008ID1108759807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث