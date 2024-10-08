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إسحاقي يجتمع مع لجنتي الأمن والبروتوكول والمراسم

10/8/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتمع‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬الرائد‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬الزعابي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬الجارية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬المقترحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تأمين‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬الطوارئ‭ ‬والاستجابة‭ ‬السريعة،‭ ‬لضمان‭ ‬التعامل‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬طارئة‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬إسحاقي‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬فواز‭ ‬الشروقي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬البروتوكول‭ ‬والمراسم‭ ‬بالدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬الترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭. ‬

شمل‭ ‬النقاش‭ ‬أيضًا‭ ‬تنسيق‭ ‬البروتوكولات‭ ‬المناسبة‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬الفعاليات‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬واحترافي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استضافة‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬وتوزيع‭ ‬المهام‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬المعنية‭.‬

وأكد‭ ‬إسحاقي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعين‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬للكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المعنية،‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬للرياضيين‭ ‬والزوار‭. ‬تسعى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للرياضيين‭ ‬والزوار،‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

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