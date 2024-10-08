إسحاقي يجتمع مع لجنتي الأمن والبروتوكول والمراسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتمع السيد علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، مع الرائد عبدالله إبراهيم الزعابي، نائب رئيس اللجنة الأمنية، وعدد من الضباط من مختلف الإدارات الأمنية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة الدورة المقررة في أكتوبر 2024.
وتناول الاجتماع تفاصيل الخطط الأمنية اللازمة وتم استعراض الإجراءات الأمنية المقترحة، بما في ذلك تأمين المنشآت الرياضية، كما تم التركيز على وضع خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طارئة.
كما اجتمع إسحاقي مع الدكتور فواز الشروقي، رئيس لجنة البروتوكول والمراسم بالدورة، حيث تم مناقشة الترتيبات المتعلقة بحفل الافتتاح والختام.
شمل النقاش أيضًا تنسيق البروتوكولات المناسبة لضمان سير الفعاليات بشكل منظم واحترافي، بما في ذلك استضافة الوفود الرسمية وتوزيع المهام على الفرق المعنية.
وأكد إسحاقي خلال الاجتماعين أهمية التعاون بين جميع اللجان لضمان نجاح الحدث، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات جميع الأطراف، كما دعا إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية المعنية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة للرياضيين والزوار. تسعى الهيئة العامة للرياضة واللجنة التنفيذية إلى تقديم تجربة استثنائية للرياضيين والزوار، ما يساهم في تطوير الحركة الرياضية في المملكة ويعزز من مكانتها على الساحة الدولية.
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