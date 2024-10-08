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كريدي مكس تقدم رعايتها لكأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز

10/8/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قدمت‭ (‬كريدي‭ ‬مكس‭) ‬رعايتها‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

واستقبل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيادي،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬خدمات‭ ‬الزبائن‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬علي‭ ‬العباسي‭ ‬ومسؤولة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬فاطمة‭ ‬قراشي،‭ ‬واختصاصيتي‭ ‬التسويق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جواهر‭ ‬الظاعن‭ ‬ومنى‭ ‬أحمد‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬دعم‭ (‬كريدي‭ ‬مكس‭) ‬للمسابقتين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهميته‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هاتين‭ ‬المنافستين‭ ‬اللتين‭ ‬يترقبهما‭ ‬الجمهور‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تعكس‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬حرص‭ (‬كريدي‭ ‬مكس‭) ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وقطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬إذ‭ ‬تمتلك‭ ‬الشركة‭ ‬سجلاً‭ ‬حافلاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وتسخيرها‭ ‬لإمكاناتها‭ ‬كافة؛‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬خصوصًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬لحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شراكتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬إسهام‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المناسبات‭ ‬الكروية‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬أدوارها‭ ‬المتعددة‭ ‬لدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬ومؤسساته‭ ‬ومختلف‭ ‬قطاعاته‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭(‬كريدي‭ ‬مكس‭) ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيادي،‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬الشركة‭ ‬بدعم‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬نجاحهما،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬للرياضيين‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬يعد‭ ‬واجبًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مجتمعية‭ ‬يتحتم‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬الالتزام‭ ‬والوفاء‭ ‬بها‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭(‬كريدي‭ ‬مكس‭) ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والمسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدورية‭ ‬هو‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستواصل‭ ‬تقديم‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬كافة؛‭ ‬لتساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭.‬

وأشار‭ ‬سيادي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تعليقه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمسابقات‭ ‬الكروية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬لها،‭ ‬متمنيًا‭ ‬التوفيق‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقتين،‭ ‬ومعربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬مسؤولو‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬شراكة‭ ‬ناجحة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

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