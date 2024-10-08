كريدي مكس تقدم رعايتها لكأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قدمت (كريدي مكس) رعايتها لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم ودوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2024-2025.
واستقبل الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، الرئيس التنفيذي لشركة كريدي ماكس أحمد عبدالرحمن سيادي، بحضور رئيس دائرة خدمات الزبائن والمبيعات في كريدي مكس علي العباسي ومسؤولة العلاقات العامة في الشركة فاطمة قراشي، واختصاصيتي التسويق بالاتحاد البحريني لكرة القدم جواهر الظاعن ومنى أحمد.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، دعم (كريدي مكس) للمسابقتين، مؤكدًا أهميته بصورة مستمرة لإنجاح هاتين المنافستين اللتين يترقبهما الجمهور الرياضي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تعكس دون أدنى شك حرص (كريدي مكس) على تطبيق الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص وقطاع الشباب والرياضة بالمملكة، إذ تمتلك الشركة سجلاً حافلاً في دعم القطاع الرياضي والشبابي بالبحرين، وتسخيرها لإمكاناتها كافة؛ للنهوض بهذا القطاع الذي أسهم في بروز العديد من النجوم الرياضيين في مختلف الألعاب، خصوصًا على مستوى كرة القدم.
وأعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، عن تقديره الكبير لحرص الشركة على الحفاظ على شراكتها الفاعلة مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، مؤكدًا أن إسهام كريدي مكس في دعم المناسبات الكروية تأكيد على أدوارها المتعددة لدعم المجتمع ومؤسساته ومختلف قطاعاته بما في ذلك القطاع الرياضي على مستوى كرة القدم.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ(كريدي مكس) أحمد عبدالرحمن سيادي، عن ترحيب الشركة بدعم مسابقة كأس جلالة الملك المعظم ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم والإسهام في نجاحهما، مؤكدًا أن دعم كريدي مكس للرياضيين والفعاليات الرياضية يعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية يتحتم على الشركة الالتزام والوفاء بها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ(كريدي مكس) أن رعاية الشباب البحريني والمسابقات الرياضية الدورية هو نهج راسخ لدى إدارة الشركة، مؤكدًا أن الشركة ستواصل تقديم أشكال الدعم للأندية والاتحادات الوطنية كافة؛ لتساهم في الارتقاء بمسيرة العمل الرياضي والشبابي.
وأشار سيادي في ختام تعليقه إلى أن الرعاية تأتي ضمن إطار حرص الشركة على مواصلة تقديم الدعم للمسابقات الكروية بما يسهم في تحقيق أسباب النجاح التنظيمي لها، متمنيًا التوفيق للاتحاد البحريني في تنظيم المسابقتين، ومعربًا عن تقديره للتعاون الكبير الذي يبديه مسؤولو الاتحاد في تحقيق شراكة ناجحة على جميع الأصعدة.
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