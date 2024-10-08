المنتخب ينقل تدريباته إلى ((الوطني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
من المنتظر أن ينقل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب البحرين الوطني، الذي سيحتضن المواجهة يوم غد أمام منتخب إندونيسيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لمونديال 2026.
وسيقام اليوم الأربعاء أيضاً المؤتمر الصحفي للمدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول عند الساعة 6:45 مساءً، في حين سيجري منتخبنا الوطني آخر تدريباته عند الساعة 7:15 مساء على استاد البحرين الوطني، في حين سيعقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب إندونيسيا عند الساعة 5:30 مساء، وسيجري منتخب إندونيسيا تدريبه الأخير عند الساعة 6:00 مساء على نفس الملعب.
وخاض منتخبنا الوطني يوم أمس تدريبه على الملاعب الخارجية استعدادا لخوض المواجهة المهمة والمرتقبة أمام المنتخب الإندونيسي، وسيكون منتخبنا أمام مهمة صعبة في طريقه نحو الحصول على النقاط الثلاث، التي ستجعله في موقف إيجابي قبل مواجهة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الرابعة التي ستقام في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، ويمتلك منتخبنا الوطني ثلاث نقاط بعد مرور جولتين، حيث فاز على منتخب أستراليا بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان بخمسة أهداف دون مقابل، ويحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة.
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