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المنتخب ينقل تدريباته إلى ((الوطني))

10/8/2024 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريباته‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬المواجهة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وسيقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أيضاً‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيجري‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬آخر‭ ‬تدريباته‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬وسيجري‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬تدريبه‭ ‬الأخير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6:00‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭.‬

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة‭ ‬والمرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬وسيكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬التي‭ ‬ستجعله‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬إيجابي‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة،‭ ‬ويمتلك‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬جولتين،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ويحتل‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

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