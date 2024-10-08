بن جلال يستقبل البطلة الأولمبية وينفرد يافي وعائلتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى البطلة الأولمبية وينفرد يافي وعائلتها ومدربها وذلك بمقر الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية.
ورحب بن جلال بالبطلة الأولمبية وينفرد يافي الحائزة الميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات بأولمبياد باريس 2024، كما رحب بوالدها ووالدتها ومدربها مشيدا بالجهود التي تبذلها وينفرد يافي من أجل تحقيق أفضل النتائج والمستويات ورفع علم البلاد عاليا.
وأكد بن جلال أن الاتحاد البحريني لألعاب القوى يعتز بالإنجازات المتعددة التي حققتها وينفرد يافي على كافة الأصعدة والمستويات وأن الفوز الأخير بذهبية أولمبياد باريس 2024 جاء ليبرهن على مدى ما تمتلكه من قدرات عالية، كما أثنى على التشجيع الذي تحظى بها من والديها ودور مدربها في إعدادها وتأهيلها وهو ما أثمر عن تحقيق تلك الإنجازات.
ومن جانبها، عبرت وينفرد يافي عن بالغ شكرها وتقديرها للدعم الذي تحظى به من قبل الاتحاد البحريني لألعاب القوى منوهة بالمتابعة الحثيثة لرئيس الاتحاد وتشجيعه الدائم لها وتوفير كافة احتياجاتها، معربة عن اعتزازها الكبير بالإنجاز الأولمبي الذي حققته والذي سيحفزها لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا.
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