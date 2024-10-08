بن جلال يستقبل البطلة الأولمبية وينفرد يافي وعائلتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬وعائلتها‭ ‬ومدربها‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭.‬

ورحب‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بالبطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬الحائزة‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬للسيدات‭ ‬بأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بوالدها‭ ‬ووالدتها‭ ‬ومدربها‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والمستويات‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬البلاد‭ ‬عاليا‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬يعتز‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭ ‬وأن‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬بذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬جاء‭ ‬ليبرهن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬عالية،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬التشجيع‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬والديها‭ ‬ودور‭ ‬مدربها‭ ‬في‭ ‬إعدادها‭ ‬وتأهيلها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الإنجازات‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬عبرت‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬منوهة‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتشجيعه‭ ‬الدائم‭ ‬لها‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬احتياجاتها،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬الكبير‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬والذي‭ ‬سيحفزها‭ ‬لمضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬مستقبلا‭.‬