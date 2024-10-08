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قطر لتجاوز البداية المتواضعة

10/8/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعيش‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ضغوط‭ ‬هائلة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتي‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬وإيران‭ ‬الخميس‭ ‬والثلاثاء‭ ‬المقبلين،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬بدايته‭ ‬المتواضعة‭.‬

وسقط‭ ‬بطل‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات‭ ‬1‭-‬3‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬الافتراضية‭ ‬في‭ ‬لاوس‭. ‬وبات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خامس‭ ‬مفاجئ‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المنتخبين‭ ‬الأوزبكي‭ ‬والإيراني‭ ‬المتصدرين‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬فأصبح‭ ‬مطالبا‭ ‬بتغيير‭ ‬الصورة‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار‭.‬

ويقول‭ ‬النجم‭ ‬الأسبق‭ ‬للمنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬خلفان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أية‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬تعني‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬مظلم،‭ ‬واللهث‭ ‬وراء‭ ‬تجسير‭ ‬الفوارق‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬مؤهل‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬وصيف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬البداية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مقنعة‭ ‬بالمرة،‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬النتائج‭ ‬وفق‭ ‬الطموح‭ ‬ووفق‭ ‬المأمول‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يرمي‭ ‬اللاعبون‭ ‬المنديل،‭ ‬بل‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يثبتوا‭ ‬تلك‭ ‬الشخصية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬عبر‭ ‬إرث‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬مؤخرا‮»‬‭.‬

ومضى‭ ‬نجم‭ ‬النادي‭ ‬العربي‭ ‬إبان‭ ‬الحقبة‭ ‬الذهبية‭ ‬لـ«فريق‭ ‬الشعب‮»‬‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أقوله‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بأن‭ ‬المهمة‭ ‬ستكون‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬فالمنافس‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا،‭ ‬لقد‭ ‬أظهر‭ ‬عنادا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهتين،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ (‬الإسباني‭ ‬تينتين‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭) ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

واتفق‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬الآخر‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬رائد‭ ‬يعقوب‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬مع‭ ‬خلفان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬طي‭ ‬النسيان،‭ ‬لأنه‭ ‬بصراحة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مرضيا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬وجب‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬عبر‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬أولا،‭ ‬لتكون‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬الجماهير‭ ‬ثم‭ ‬كسب‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يوازي‭ ‬الظهور‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬تحقق،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬بهذا‭ ‬الثوب،‭ ‬لأنه‭ ‬يملك‭ ‬الإمكانيات‭.. ‬فالتتويج‭ ‬القاري‭ ‬المزدوج‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬محض‭ ‬صدفة‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬إيران،‭ ‬يؤكد‭ ‬يعقوب‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬بنقطة‭ ‬كانت‭ ‬ستكون‭ ‬مكسبا‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭ ‬عن‭ ‬المجموعة،‭ ‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬بات‭ ‬مختلفا‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

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