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مدرب بيراميدز: هدفنا المنافسة على لقب أبطال إفريقيا

10/8/2024 7:15:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬كرونسلاف‭ ‬يورتشيتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري،‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬لقرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬فريق‭ ‬بيراميدز‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬برفقة‭ ‬أندية‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬وساجرادا‭ ‬إسبيرانسا‭ ‬الأنجولي‭ ‬ودجوليبا‭ ‬المالي،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الانطباع‭ ‬الأول‭ ‬جيد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭.‬

وقال‭ ‬كرونسلاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للمركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لناديه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬دجوليبا‭ ‬وساجرادا،‭ ‬ولكنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬جهازه‭ ‬المعاون،‭ ‬وسيتم‭ ‬التحضير‭ ‬جيدا‭ ‬للفريقين‭ ‬ومعرفة‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬عنهما‭ ‬قبل‭ ‬اللقاءات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ودراستهما‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬سيواجه‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي،‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وصاحب‭ ‬إنجازات‭ ‬وبطولات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬وفي‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬وبالطبع‭ ‬مواجهته‭ ‬ستكون‭ ‬قوية،‭ ‬وهو‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬يحترم‭ ‬جميع‭ ‬المنافسين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بيراميدز‭ ‬يستعد‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬تركيا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بكل‭ ‬قوة،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬قوي‭ ‬قدم‭ ‬خلاله‭ ‬الفريق‭ ‬مباريات‭ ‬رائعة‭ ‬ونافس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭ ‬وتوج‭ ‬بكأس‭ ‬مصر،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يتطور‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب،‭ ‬وسيكون‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

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