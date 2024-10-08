مدرب بيراميدز: هدفنا المنافسة على لقب أبطال إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، عن ارتياحه لقرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوقعت القرعة فريق بيراميدز في المجموعة الرابعة برفقة أندية الترجي التونسي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي ودجوليبا المالي، مشددا على أن الانطباع الأول جيد إلى حد كبير.
وقال كرونسلاف في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه أمس الثلاثاء إنه لا يمتلك في الوقت الحالي الكثير من المعلومات عن فريقي دجوليبا وساجرادا، ولكنه سيعمل على ذلك مع جهازه المعاون، وسيتم التحضير جيدا للفريقين ومعرفة كل شيء عنهما قبل اللقاءات الرسمية، ودراستهما بالصورة المطلوبة.
وأضاف أن النادي سيواجه الترجي التونسي، الذي يعدّ واحدا من أكبر الأندية في إفريقيا وصاحب إنجازات وبطولات في دوري الأبطال وفي النسخة الأخيرة وصل إلى النهائي، وبالطبع مواجهته ستكون قوية، وهو كمدير فني يحترم جميع المنافسين.
وأوضح أن بيراميدز يستعد جيدا من خلال معسكر تركيا للموسم الجديد بكل قوة، بعد موسم قوي قدم خلاله الفريق مباريات رائعة ونافس على كل البطولات وتوج بكأس مصر، مشددا على أن الفريق يتطور بالشكل المطلوب، وسيكون منافسا قويا في دوري الأبطال.
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