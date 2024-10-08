الكأس السوبر الإيطالية في السعودية للمرة الخامسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استضافة‭ ‬منافسات‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وذلك‭ ‬بين‭ ‬الثاني‭ ‬والسادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬هي‭ ‬إنتر‭ ‬بطل‭ ‬الدوري،‭ ‬وصيفه‭ ‬ميلان،‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بطل‭ ‬الكأس‭ ‬وأتالانتا‭ ‬وصيفه‭.‬

وسبق‭ ‬للسعودية‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬أربع‭ ‬نسخ،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وتوّج‭ ‬حينها‭ ‬يوفنتوس‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬لاتسيو‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭ ‬3‭-‬1‭. ‬وفي‭ ‬2022،‭ ‬اعتلى‭ ‬إنتر‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬3‭-‬0‭.‬

أما‭ ‬آخر‭ ‬النسخ‭ ‬والأولى‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬أندية،‭ ‬فقد‭ ‬أقيمت‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتمكن‭ ‬فيها‭ ‬إنتر‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسب‭ ‬نابولي‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ويُعد‭

‬يوفنتوس‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬بلقب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ (‬9‭ ‬مرات‭) ‬يليه‭ ‬إنتر‭ (‬8‭) ‬وميلان‭

(‬7‭).‬

والسعودية‭ ‬طامحة‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬قوّة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬تستضيف‭ ‬منذ‭ ‬2020‭ ‬رالي‭ ‬دكار،‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬2021،‭ ‬أطلقت‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬ليف‭ ‬غولف‮»‬‭ ‬واحتضنت‭ ‬نزالات‭ ‬نخبوية‭ ‬في‭ ‬الملاكمة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استقطاب‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬عالميين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭.‬

وستستضيف‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ودورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬2034‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬2029،‭ ‬فيما‭ ‬تعد‭ ‬المرشحة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬





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