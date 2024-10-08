Wednesday, 09 October 2024 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكأس السوبر الإيطالية في السعودية للمرة الخامسة

10/8/2024 7:15:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استضافة‭ ‬منافسات‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وذلك‭ ‬بين‭ ‬الثاني‭ ‬والسادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬هي‭ ‬إنتر‭ ‬بطل‭ ‬الدوري،‭ ‬وصيفه‭ ‬ميلان،‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بطل‭ ‬الكأس‭ ‬وأتالانتا‭ ‬وصيفه‭.‬

وسبق‭ ‬للسعودية‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬أربع‭ ‬نسخ،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وتوّج‭ ‬حينها‭ ‬يوفنتوس‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬لاتسيو‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭ ‬3‭-‬1‭. ‬وفي‭ ‬2022،‭ ‬اعتلى‭ ‬إنتر‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬3‭-‬0‭.‬

أما‭ ‬آخر‭ ‬النسخ‭ ‬والأولى‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬أندية،‭ ‬فقد‭ ‬أقيمت‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتمكن‭ ‬فيها‭ ‬إنتر‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسب‭ ‬نابولي‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ويُعد‭
‬يوفنتوس‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬بلقب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ (‬9‭ ‬مرات‭) ‬يليه‭ ‬إنتر‭ (‬8‭) ‬وميلان‭
(‬7‭).‬

والسعودية‭ ‬طامحة‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬قوّة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬تستضيف‭ ‬منذ‭ ‬2020‭ ‬رالي‭ ‬دكار،‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬2021،‭ ‬أطلقت‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬ليف‭ ‬غولف‮»‬‭ ‬واحتضنت‭ ‬نزالات‭ ‬نخبوية‭ ‬في‭ ‬الملاكمة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استقطاب‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬عالميين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭.‬

وستستضيف‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ودورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬2034‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬2029،‭ ‬فيما‭ ‬تعد‭ ‬المرشحة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬


‭ ‬

MENAFN08102024000055011008ID1108759799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث