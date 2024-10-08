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منتخب مصر يستبعد دونجا

10/8/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استبعد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬نبيل‭ ‬عماد‭ ‬دونجا،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الفريق،‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬الفراعنة،‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬موريتانيا‭ ‬بالتصفيات‭ ‬القارية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2025‭.‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬للاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬دونجا‭ ‬خضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬العلا،‭ ‬بعد‭ ‬شعوره‭ ‬بآلام‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬وأثبتت‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬إجهاد‭ ‬بالعضلة‭ ‬الخلفية،‭ ‬ولن‭ ‬يلحق‭ ‬بالمباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬موريتانيا‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تجهيزه‭ ‬للحاق‭ ‬بالمباراة‭ ‬التالية‭ ‬ضد‭ ‬ذات‭ ‬المنافس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭.‬

وقرر‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر‭ ‬بقيادة‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬استدعاء‭ ‬محمود‭ ‬صابر‭ ‬لمعسكر‭ ‬الفريق‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراتي‭ ‬موريتانيا‭ ‬بالجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬بالمغرب‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ (‬كاب‭ ‬فيردي‭) ‬وبوتسوانا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين‭.‬

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