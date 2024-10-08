منتخب مصر يستبعد دونجا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): استبعد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، من معسكر الفراعنة، المقام حاليا استعدادا لمواجهة موريتانيا بالتصفيات القارية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن دونجا خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية وأثبتت معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل، على أن يتم تجهيزه للحاق بالمباراة التالية ضد ذات المنافس يوم الثلاثاء القادم.
وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استدعاء محمود صابر لمعسكر الفريق المقام حاليا استعدادا لمباراتي موريتانيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية المقرر إقامتها بالمغرب.
يذكر أن منتخب مصر يتربع على قمة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه على منتخبي الرأس الأخضر (كاب فيردي) وبوتسوانا في أول جولتين.
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