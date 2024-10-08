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منتخب لبنان يعتذر عن بطولة ودية

10/8/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ (‬لبنان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتذر‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬خوض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬ضمن‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة،‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬جمّدت‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬برمّته‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬يتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ودية‭ ‬تستضيفها‭ ‬فيتنام‭ ‬بمشاركة‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬والهند‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لسفر‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬هانوي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭. ‬تقدّم‭ ‬باعتذارٍ‭ ‬الى‭ ‬نظيره‭ ‬الفيتنامي‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬البلاد،‭ ‬فأوقفت‭ ‬البطولات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وأبعدت‭ ‬تاليا‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬التمارين‭ ‬والمباريات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬سينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬مواصلة‭ ‬برنامجه‭ ‬الإعدادي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المونتينغري‭ ‬ميودراغ‭ ‬رادولوفيتش،‭ ‬لاستكمال‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الودّية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬مركزه‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭).‬

وستكون‭ ‬الوقفة‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬قد‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬منتخبَي‭ ‬تايلاند‭ ‬وميانمار‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬مع‭ ‬كلٍّ‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬و19‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬




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