منتخب لبنان يعتذر عن بطولة ودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت (لبنان) - (أ ف ب): اعتذر منتخب لبنان لكرة القدم عن خوض مباراتين وديتين ضمن النافذة الدولية المقبلة، بسبب ظروف العدوان على لبنان التي جمّدت النشاط الرياضي برمّته.
وكان المنتخب اللبناني يتطلّع إلى المشاركة في دورة ودية تستضيفها فيتنام بمشاركة الدولة المضيفة والهند.
وقال الاتحاد اللبناني عبر موقعه الرسمي إنه «كان قد أنهى كل الترتيبات اللازمة لسفر المنتخب إلى هانوي للمشاركة في هذه الدورة. تقدّم باعتذارٍ الى نظيره الفيتنامي عن عدم المشاركة بسبب الحرب التي طالت البلاد، فأوقفت البطولات الرسمية، وأبعدت تاليا اللاعبين عن التمارين والمباريات».
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الغياب عن الساحة الدولية سينعكس سلبا على المنتخب اللبناني، الذي كان يأمل مواصلة برنامجه الإعدادي بقيادة المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، لاستكمال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 في مارس المقبل.
يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودّية من أجل تحسين مركزه على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وستكون الوقفة الدولية المقبلة في نوفمبر المقبل، إذ كان الاتحاد اللبناني قد اتفق مع منتخبَي تايلاند وميانمار على خوض مباراتين وديتين مع كلٍّ منهما في 14 و19 منه على التوالي.
MENAFN08102024000055011008ID1108759797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.