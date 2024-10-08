الإصابة تحرم أنجوس من أسكتلندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جلاسكو‭ (‬اسكتلندا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقرر‭ ‬استبعاد‭ ‬أنجوس‭ ‬جون،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬من‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬كرواتيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبدت‭ ‬مشاركة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬نورويتش‭ ‬سيتي‭ ‬محل‭ ‬شك‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لكدمة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬هال‭ ‬سيتي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإنجليزي‭ (‬تشامبيون‭ ‬شيب‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬استبداله‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشوطين،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭).‬

ويشكل‭ ‬مركز‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬صداعا‭ ‬للمدرب‭ ‬ستيف‭ ‬كلارك،‭ ‬لكن‭ ‬روبي‭ ‬ماكروري،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬كيلمارنوك‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للعب‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وخوضه‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬دندي‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

كان‭ ‬كلارك‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬كريج‭ ‬جوردون‭ ‬وجون‭ ‬ماكراكين،‭ ‬حارسي‭ ‬مرمى‭ ‬فريقي‭ ‬هارتس‭ ‬ودندي‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬اسكتلندا‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يدخل‭ ‬جاك‭ ‬ماكنزي،‭ ‬مدافع‭ ‬فريق‭ ‬أبردين‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬جريج‭ ‬تايلور‭ ‬لاعب‭ ‬سيلتيك،‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭.‬

ويأتي‭ ‬انضمام‭ ‬ماكنزي‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬بدايته‭ ‬الرائعة‭ ‬مع‭ ‬أبردين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ليحظى‭ ‬بأول‭ ‬استدعاء‭ ‬لمنتخب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين‭ ‬بمجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬



