Wednesday, 09 October 2024 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإصابة تحرم أنجوس من أسكتلندا

10/8/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جلاسكو‭ (‬اسكتلندا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقرر‭ ‬استبعاد‭ ‬أنجوس‭ ‬جون،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬من‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬كرواتيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبدت‭ ‬مشاركة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬نورويتش‭ ‬سيتي‭ ‬محل‭ ‬شك‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لكدمة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬هال‭ ‬سيتي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإنجليزي‭ (‬تشامبيون‭ ‬شيب‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬استبداله‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشوطين،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭).‬

ويشكل‭ ‬مركز‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬صداعا‭ ‬للمدرب‭ ‬ستيف‭ ‬كلارك،‭ ‬لكن‭ ‬روبي‭ ‬ماكروري،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬كيلمارنوك‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للعب‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وخوضه‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬دندي‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

كان‭ ‬كلارك‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬كريج‭ ‬جوردون‭ ‬وجون‭ ‬ماكراكين،‭ ‬حارسي‭ ‬مرمى‭ ‬فريقي‭ ‬هارتس‭ ‬ودندي‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬اسكتلندا‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يدخل‭ ‬جاك‭ ‬ماكنزي،‭ ‬مدافع‭ ‬فريق‭ ‬أبردين‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬جريج‭ ‬تايلور‭ ‬لاعب‭ ‬سيلتيك،‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭.‬

ويأتي‭ ‬انضمام‭ ‬ماكنزي‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬بدايته‭ ‬الرائعة‭ ‬مع‭ ‬أبردين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ليحظى‭ ‬بأول‭ ‬استدعاء‭ ‬لمنتخب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين‭ ‬بمجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬


MENAFN08102024000055011008ID1108759796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث