الإصابة تحرم أنجوس من أسكتلندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
جلاسكو (اسكتلندا) - (د ب أ): تقرر استبعاد أنجوس جون، حارس مرمى منتخب اسكتلندا، من مباراتي الفريق ضد كرواتيا والبرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وبدت مشاركة حارس مرمى فريق نورويتش سيتي محل شك كبير بعد تعرضه لكدمة قوية في مباراة الفريق ضد هال سيتي يوم السبت الماضي بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، التي شهدت استبداله ما بين الشوطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
ويشكل مركز حراسة المرمى صداعا للمدرب ستيف كلارك، لكن روبي ماكروري، حارس مرمى فريق كيلمارنوك الاسكتلندي، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية حصل على الضوء الأخضر للعب بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وخوضه لقاء فريقه ضد دندي مطلع الأسبوع.
كان كلارك ضم في وقت سابق كريج جوردون وجون ماكراكين، حارسي مرمى فريقي هارتس ودندي على الترتيب، إلى قائمة منتخب اسكتلندا.
من ناحية أخرى، يدخل جاك ماكنزي، مدافع فريق أبردين لتشكيلة المنتخب لأول مرة، ليحل محل جريج تايلور لاعب سيلتيك، الذي يغيب بسبب إصابة في ربلة الساق.
ويأتي انضمام ماكنزي إلى المنتخب بعد بدايته الرائعة مع أبردين هذا الموسم، ليحظى بأول استدعاء لمنتخب اسكتلندا في مسيرته الكروية.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب اسكتلندا، الذي خسر في أول جولتين بمجموعته في دوري الأمم الأوروبية، مع مضيفه منتخب كرواتيا يوم السبت القادم، قبل أن يستضيف منتخب البرتغال، يوم الثلاثاء المقبل.
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