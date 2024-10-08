كين سيشارك في دوري الأمم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬إن‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لا‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬وسيبقى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خضوع‭ ‬المهاجم‭ ‬لفحوصات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬إزري‭ ‬كونسا‭ ‬وكوبي‭ ‬ماينو‭ ‬ومورجان‭ ‬جيبس‭- ‬وايت‭ ‬سيغيبون‭ ‬عن‭ ‬مواجهتي‭ ‬اليونان‭ ‬وفنلندا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وكان‭ ‬كين،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬عشرة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬المنتمي‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يقاتل‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬عندما‭ ‬اصطدم‭ ‬بلاعب‭ ‬من‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬وسقط‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وهو‭ ‬يتألم‭.‬

وهرع‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬لعلاج‭ ‬ساق‭ ‬كين‭ ‬اليمنى‭ ‬قبل‭ ‬استبداله‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

وقال‭ ‬بايرن‭ ‬إن‭ ‬كين‭ ‬سافر‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬فرانكفورت‭ ‬إلى‭ ‬إنجلترا‭ ‬وقام‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بفحص‭ ‬اللاعب‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬فور‭ ‬وصوله‭.‬

وأضاف‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬حصل‭ ‬كين‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للمشاركة‮»‬‭.‬







