كين سيشارك في دوري الأمم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال بايرن ميونيخ إن هاري كين قائد منتخب إنجلترا لا يعاني من إصابة خطيرة وسيبقى مع المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية وذلك بعد خضوع المهاجم لفحوصات من قبل الطاقم الطبي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
لكن الاتحاد الإنجليزي قال إن إزري كونسا وكوبي ماينو ومورجان جيبس- وايت سيغيبون عن مواجهتي اليونان وفنلندا بسبب الإصابة.
وكان كين، الذي سجل عشرة أهداف في ثماني مباريات في كل المسابقات مع النادي المنتمي الى الدوري الألماني هذا الموسم، يقاتل على الكرة عندما اصطدم بلاعب من أينتراخت فرانكفورت وسقط على الأرض وهو يتألم.
وهرع الطاقم الطبي في بايرن لعلاج ساق كين اليمنى قبل استبداله في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 مع أينتراخت فرانكفورت مطلع الأسبوع.
وقال بايرن إن كين سافر مباشرة من فرانكفورت إلى إنجلترا وقام الطاقم الطبي للاتحاد الإنجليزي بفحص اللاعب (31 عاما) فور وصوله.
وأضاف بايرن في بيان «حصل كين على الضوء الأخضر للمشاركة».
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