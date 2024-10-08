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إسبانيا تخسر جهود نيكو وليامس

10/8/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬خسرت‭ ‬إسبانيا،‭ ‬المتوجة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا،‭ ‬جهود‭ ‬مهاجمها‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬لمباراتيها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضد‭ ‬الدنمارك‭ ‬وصربيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭.‬

والتحق‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬بمعسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬روساس‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدريد،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تسريحه‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لناديه‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

واستدعي‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬سيرخيو‭ ‬غوميس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية،‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬وليامس‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المقررتين‭ ‬ضد‭ ‬الدنمارك‭ ‬في‭ ‬مورسيا‭ ‬السبت‭ ‬ثم‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬قرطبة‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وتعرض‭ ‬ابن‭ ‬الـ22‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬إسبانيا‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬بجانب‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الشاب‭ ‬الآخر‭ ‬لامين‭ ‬جمال،‭ ‬لضربة‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬بلباو‭ ‬على‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ،‭ ‬ما‭ ‬حرمه‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباسكي‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وتحتل‭ ‬إسبانيا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬للمستوى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين،‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬الدنمارك‭ ‬المتصدرة‭.‬


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