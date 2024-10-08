إسبانيا تخسر جهود نيكو وليامس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(أ ف ب) -خسرت إسبانيا، المتوجة هذا الصيف بلقب كأس أوروبا، جهود مهاجمها نيكو وليامس لمباراتيها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد الدنمارك وصربيا، وذلك بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه أتلتيك بلباو.
والتحق نيكو وليامس بمعسكر المنتخب الوطني في لاس روساس بالقرب من مدريد، لكن تم تسريحه بعد محادثات بين الخدمات الطبية لناديه والمنتخب الوطني، وفق ما أفاد الثلاثاء الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان.
واستدعي لاعب ريال سوسييداد سيرخيو غوميس الذي كان جزءا من الفريق الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية، ليحل محل وليامس في المباراتين المقررتين ضد الدنمارك في مورسيا السبت ثم صربيا في قرطبة بعدها بثلاثة أيام.
وتعرض ابن الـ22 عاما الذي لعب دورا رئيسا في قيادة إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا بجانب نجم برشلونة الشاب الآخر لامين جمال، لضربة خلال فوز بلباو على ألكمار الهولندي 2-0 الخميس في مسابقة يوروبا ليغ، ما حرمه من المشاركة مع النادي الباسكي في الخسارة أمام جيرونا 1-2 الأحد في الدوري المحلي.
وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية بأربع نقاط من مباراتين، وبفارق نقطتين خلف الدنمارك المتصدرة.
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