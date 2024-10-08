إيتريتش يدعو إلى الحد من الضغط البدني على الحكام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

هامبورج‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دعا‭ ‬الحكم‭ ‬البارز‭ ‬باسكال‭ ‬إيتريتش،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬حكام‭ ‬غائبين‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬البدني‭ ‬على‭ ‬الحكام‭.‬

وصرح‭ ‬إيتريش،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬أيضا‭ ‬كضابط‭ ‬شرطة،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ (‬ويب‭ ‬دون‭ ‬دي‭ ‬إي‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬على‭ ‬عكس‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لا‭ ‬نتدرب‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬فريق‭. ‬أنا‭ ‬أقف‭ ‬وحدي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لي،‭ ‬يتعين‭ ‬عليّ‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬ومعالج‭ ‬فيزيائي‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬الحكم‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اشتكى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬خوض‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الحكام‮»‬‭.‬

ويغيب‭ ‬إيتريش‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬‮«‬خطيرة‮»‬،‭ ‬لينضم‭ ‬لقائمة‭ ‬الحكام‭ ‬المصابين،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬دينيز‭ ‬أيتكين‭ ‬وروبرت‭ ‬شرودر‭ ‬وفرانك‭ ‬ويلينبورج‭.‬

أوضح‭ ‬إيتريش‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مجرد‭ ‬مصادفة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أيتكين‭ ‬وويلينبورج‭ ‬تجاوزا‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أيضا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحكام‭ ‬أصبحوا‭ ‬أكثر‭ ‬لياقة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هم‭ ‬معرضون‭ ‬للإصابات‭.‬

أكد‭ ‬إيتريش‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يجادل‭ ‬في‭ ‬سنهم‭. ‬فالسفر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬للجسد‮»‬‭.‬

على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬أصبح‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬الآن‭ ‬محترفين‭ ‬بالكامل‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬لديهم‭ ‬وظائف‭ ‬أخرى‭.‬



