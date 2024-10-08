Wednesday, 09 October 2024 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيتريتش يدعو إلى الحد من الضغط البدني على الحكام

10/8/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

هامبورج‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دعا‭ ‬الحكم‭ ‬البارز‭ ‬باسكال‭ ‬إيتريتش،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬حكام‭ ‬غائبين‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬البدني‭ ‬على‭ ‬الحكام‭.‬

وصرح‭ ‬إيتريش،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬أيضا‭ ‬كضابط‭ ‬شرطة،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ (‬ويب‭ ‬دون‭ ‬دي‭ ‬إي‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬على‭ ‬عكس‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لا‭ ‬نتدرب‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬فريق‭. ‬أنا‭ ‬أقف‭ ‬وحدي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لي،‭ ‬يتعين‭ ‬عليّ‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬ومعالج‭ ‬فيزيائي‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬الحكم‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اشتكى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬خوض‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الحكام‮»‬‭.‬

ويغيب‭ ‬إيتريش‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬‮«‬خطيرة‮»‬،‭ ‬لينضم‭ ‬لقائمة‭ ‬الحكام‭ ‬المصابين،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬دينيز‭ ‬أيتكين‭ ‬وروبرت‭ ‬شرودر‭ ‬وفرانك‭ ‬ويلينبورج‭.‬

أوضح‭ ‬إيتريش‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مجرد‭ ‬مصادفة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أيتكين‭ ‬وويلينبورج‭ ‬تجاوزا‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أيضا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحكام‭ ‬أصبحوا‭ ‬أكثر‭ ‬لياقة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هم‭ ‬معرضون‭ ‬للإصابات‭.‬

أكد‭ ‬إيتريش‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يجادل‭ ‬في‭ ‬سنهم‭. ‬فالسفر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬للجسد‮»‬‭.‬

على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬أصبح‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬الآن‭ ‬محترفين‭ ‬بالكامل‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬لديهم‭ ‬وظائف‭ ‬أخرى‭.‬


MENAFN08102024000055011008ID1108759793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث