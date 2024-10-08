شيرر: ساكا يواصل التألق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭ ‬آلان‭ ‬شيرر‭ ‬ببوكايو‭ ‬ساكا،‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬أرسنال،‭ ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ ‬يواصل‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭.‬

وقدم‭ ‬ساكا‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬أرسنال‭ ‬3‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساوثهامبتون،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬الجيدة‭ ‬بالمسابقة‭ ‬العريقة،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬7‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭.‬

وصنع‭ ‬ساكا‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬لأرسنال،‭ ‬ليرفع‭ ‬حصيلة‭ ‬تمريراته‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬7،‭ ‬أي‭ ‬بواقع‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬آخر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬بنفسه‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭.‬

واختار‭ ‬شيرر‭ ‬ساكا‭ ‬للتواجد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬فريق‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬الذي‭ ‬يتوقف‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬بسبب‭ ‬رزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الألكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬خيارات‭ ‬شيرر‭ ‬لفريق‭ ‬الأسبوع‭ ‬وشرحه‭ ‬سبب‭ ‬اختيار‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭.‬







