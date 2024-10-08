شيرر: ساكا يواصل التألق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): أشاد أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر ببوكايو ساكا، نجم فريق أرسنال، حيث يرى أنه يواصل التألق في اللحظات الحاسمة مع الفريق اللندني.
وقدم ساكا أداء رائعا آخر في فوز أرسنال 3/1 على ضيفه ساوثهامبتون، يوم السبت الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقود فريقه الى مواصلة بدايته الجيدة بالمسابقة العريقة، حيث رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، بعد مرور 7 مراحل على انطلاق الموسم.
وصنع ساكا الهدفين الأول والثاني لأرسنال، ليرفع حصيلة تمريراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 7، أي بواقع تمريرتين حاسمتين أكثر من أي لاعب آخر، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث.
واختار شيرر ساكا للتواجد على رأس فريق المرحلة السابعة بالدوري الإنجليزي، الذي يتوقف مدة أسبوعين بسبب رزنامة المباريات الدولية المقبلة.
ونقل الموقع الألكتروني الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز خيارات شيرر لفريق الأسبوع وشرحه سبب اختيار كل لاعب.
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