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شرودر: لعب ليبرون وابنه نادر الحدوث

10/8/2024 7:15:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬الألماني‭ ‬دينيس‭ ‬شرودر،‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس،‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬الأب‭ ‬والابن‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬نفسه‭ ‬والوقت‭ ‬ذاته‭
‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭) ‬لن‭ ‬يتكرر‭ ‬مطلقا‭.‬

ولعب‭ ‬النجم‭ ‬الأمريكي‭ ‬المخضرم‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬وابنه‭ ‬بروني‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز،‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬قريبا‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لبطولة‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭.‬

وقال‭ ‬شرودر‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭. ‬مبروك‭.
‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬إلا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬فهو‭ ‬ليبرون‮»‬‭.‬

وسخر‭ ‬شرودر‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬اللعب‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ابنه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬غير‭ ‬واقعي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬



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