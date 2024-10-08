شرودر: لعب ليبرون وابنه نادر الحدوث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس - (د ب أ): يعتقد الألماني دينيس شرودر، نجم فريق بروكلين نتس، أن لعب الأب والابن في الفريق نفسه والوقت ذاته
ببطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي أيه) لن يتكرر مطلقا.
ولعب النجم الأمريكي المخضرم ليبرون جيمس وابنه بروني مع فريق لوس أنجليس ليكرز في مباراة ودية أمام فينيكس صنز، الأحد، حيث من المقرر أن يتكرر الأمر نفسه قريبا خلال انطلاق الموسم الجديد لبطولة إن بي أيه.
وقال شرودر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «إنه أمر لا يوصف. مبروك.
لن يحدث هذا إلا مرة واحدة. إذا كان هناك من يستطيع القيام بذلك، فهو ليبرون».
وسخر شرودر من فكرة اللعب يوما ما إلى جانب ابنه البالغ من العمر 5 سنوات الآن، حيث قال «هذا غير واقعي بالنسبة إلي».
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