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الدوري الأمريكي يحطّم الرقم القياسي

10/8/2024 7:15:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حطّم‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬مشجّع‭ ‬توافدوا‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرابطة‭ ‬الإثنين‭. ‬وذكرت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬متوسّط‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬بلغ‭ ‬22‭.‬340‭ ‬مشجعا‭ ‬لكل‭ ‬مباراة،‭ ‬محطما‭ ‬حاجز‭ ‬الـ11‭ ‬مليون‭ ‬مشجع‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الرقم‭ ‬السابق‭ ‬مسجلا‭ ‬بـ10‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مشجع‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬إن‭ ‬حضور‭ ‬النجوم‭ ‬الدوليين‭ ‬مثل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬مبارياتها‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬أكبر،‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬وصول‭ ‬النجوم‭ ‬الدوليين‭ ‬وعمل‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬باقات‭ ‬تذاكر‭ ‬فريدة‭ (...) ‬للمشجعين‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المحركات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لاستمرار‭ ‬الزيادة‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يكتمل‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭ ‬بعد،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭.‬

وبحسب‭ ‬الأرقام،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬العام‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬الذي‭ ‬يجذب‭ ‬فيه‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬مشجّع‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭.‬

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