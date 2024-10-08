الدوري الأمريكي يحطّم الرقم القياسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (أ ف ب): حطّم الدوري الأمريكي لكرة القدم الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري الذي بلغ أكثر من 11 مليون مشجّع توافدوا إلى المباريات هذا الموسم حتى الآن، وفقا لما أعلنت الرابطة الإثنين. وذكرت الرابطة في بيان أن متوسّط الحضور الجماهيري في المباريات بلغ 22.340 مشجعا لكل مباراة، محطما حاجز الـ11 مليون مشجع لأول مرة بعدما كان الرقم السابق مسجلا بـ10.9 ملايين مشجع عام 2023. وقالت الرابطة إن حضور النجوم الدوليين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، لاعب إنتر ميامي الذي أدى وجوده في الدوري إلى نقل الأندية في كثير من الأحيان مبارياتها إلى ملاعب أكبر، ساعد في زيادة الحضور الجماهيري.
وأضافت: «إن وصول النجوم الدوليين وعمل الأندية على تقديم عروض باقات تذاكر فريدة (...) للمشجعين هي من بين المحركات الرئيسية لاستمرار الزيادة القياسية في الحضور في الدوري الأمريكي». ولم يكتمل الموسم العادي بعد، إذ من المقرر أن تلعب 16 مباراة أخرى قبل انتهاء الموسم في 19 أكتوبر.
وبحسب الأرقام، فإن هذا هو العام الثالث تواليا الذي يجذب فيه الدوري الأمريكي أكثر من 10 ملايين مشجّع إلى الملاعب.
MENAFN08102024000055011008ID1108759790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.