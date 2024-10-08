أليكساندروفا تطيح بكينن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ووهان‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬صعدت‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬الروسية‭ ‬إيكاترينا‭ ‬اليكساندروفا‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ووهان‭ ‬للأساتذة‭ ‬للسيدات،‭ ‬ذات‭ ‬الـ1000‭ ‬نقطة‭.‬

واجتازت‭ ‬أليكساندروفا‭ ‬عقبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و4‭/‬6‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬بالصين‭.‬

وبلغت‭ ‬الأمريكية‭ ‬أماندا‭ ‬أنيسيموفا‭ ‬الدور‭ ‬ذاته،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الإسبانية‭ ‬كريستينا‭ ‬بوكسا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬كما‭ ‬تغلبت‭ ‬التشيكية‭ ‬كاترينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬على‭ ‬الفلبينية‭ ‬ألكسندرا‭ ‬إيلا‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

كما‭ ‬تأهلت‭ ‬الروسية‭ ‬لودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬أيضا،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البولندية‭ ‬مايندا‭ ‬لينيتي،‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬عليها‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬فيما‭ ‬انتصرت‭ ‬الرومانية‭ ‬جاكويلين‭ ‬كريستيان‭ ‬على‭ ‬الكولومبية‭ ‬كاميلا‭ ‬أوسوريو‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬وتغلبت‭ ‬البلغارية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬توموفا‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬أشلين‭ ‬كروجر‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6‭ (‬10/8‭) ‬و7‭/‬5‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭.‬



