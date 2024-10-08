أليكساندروفا تطيح بكينن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ووهان - (د ب أ): صعدت لاعبة التنس الروسية إيكاترينا اليكساندروفا الى الدور الثاني في بطولة ووهان للأساتذة للسيدات، ذات الـ1000 نقطة.
واجتازت أليكساندروفا عقبة الأمريكية صوفيا كينن، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6/1 و4/6 و6/4، أمس الثلاثاء، في الدور الأول للمسابقة المقامة بالصين.
وبلغت الأمريكية أماندا أنيسيموفا الدور ذاته، بفوزها على الإسبانية كريستينا بوكسا بنتيجة 6/2 و6/4، كما تغلبت التشيكية كاترينا سينياكوفا على الفلبينية ألكسندرا إيلا 6/3 و6/1.
كما تأهلت الروسية لودميلا سامسونوفا الى الدور الثاني أيضا، على حساب البولندية مايندا لينيتي، بعدما فازت عليها بنتيجة 6/2 و6/2، فيما انتصرت الرومانية جاكويلين كريستيان على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6/4 و6/2 و6/3، وتغلبت البلغارية فيكتوريا توموفا على الأمريكية أشلين كروجر بنتيجة 1/6 و7/6 (10/8) و7/5 في مباراة ماراثونية.
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