تسيتسيباس يضرب موعدا مع مدفيديف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فوزا سهلا نسبيا على الفرنسي ألكسندر مولر 6-3 و7-5، أمس الثلاثاء في الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وضرب موعدا مع الروسي دانييل مدفيديف في ثمن النهائي.
وكان تسيتسيباس، المصنف 12 عالميا، قد خرج من الدور الأول في آخر مشاركتين له في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، ومن دورة طوكيو.
لم يقدم اليوناني مستوى كبيرا لكنه نجح في حسم الأمور في اللحظات المهمة، عندما أنقذ كرتين لكسر إرساله عندما كانت النتيجة 2-2 قبل أن يفوز بالمجموعة الأولى 6-3.
وفي المجموعة الثانية، تقدم تسيتسيباس 5-4 والإرسال في حوزته لحسم النتيجة لكن مولر نجح في إدراك التعادل 5-5 قبل أن يفوز اليوناني بشوطين متتاليين والمباراة.
ولن تكون مواجهة مدفيديف المصنف خامسا عالميا سهلة لتسيتسيباس لأن الأول يتفوق عليه بـ9 انتصارات مقابل 4 هزائم في تاريخ المواجهات بينهما. ولم يفز تسيتسيباس على مدفيديف منذ بطولة الماسترز عام 2022 بنتيجة 6-3 و6-7 و7-6.
والود مفقود بين اللاعبين وذلك إثر قيام اليوناني برقصة استفزازية بعد فوزه على منافسه في دورة سينسيناتي الأمريكية عام 2022 لكن مدفيديف رد التحية بالمثل بعد فوزه على اليوناني في دورة روما بعدها بأشهر قليلة.
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