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تسيتسيباس يضرب موعدا مع مدفيديف

10/8/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬فوزا‭ ‬سهلا‭ ‬نسبيا‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬مولر‭ ‬6-3‭ ‬و7‭-‬5،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬وضرب‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وكان‭ ‬تسيتسيباس،‭ ‬المصنف‭ ‬12‭ ‬عالميا،‭ ‬قد‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مشاركتين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬ومن‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو‭.‬

لم‭ ‬يقدم‭ ‬اليوناني‭ ‬مستوى‭ ‬كبيرا‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬المهمة،‭ ‬عندما‭ ‬أنقذ‭ ‬كرتين‭ ‬لكسر‭ ‬إرساله‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬2‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬6‭-‬3‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬تقدم‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬5‭-‬4‭ ‬والإرسال‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ ‬لحسم‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬مولر‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬اليوناني‭ ‬بشوطين‭ ‬متتاليين‭ ‬والمباراة‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬خامسا‭ ‬عالميا‭ ‬سهلة‭ ‬لتسيتسيباس‭ ‬لأن‭ ‬الأول‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬بـ9‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المواجهات‭ ‬بينهما‭. ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬على‭ ‬مدفيديف‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬7‭ ‬و7‭-‬6‭.‬

والود‭ ‬مفقود‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬قيام‭ ‬اليوناني‭ ‬برقصة‭ ‬استفزازية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأمريكية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬لكن‭ ‬مدفيديف‭ ‬رد‭ ‬التحية‭ ‬بالمثل‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اليوناني‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬روما‭ ‬بعدها‭ ‬بأشهر‭ ‬قليلة‭.‬

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