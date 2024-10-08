وفاة بودري بعد تعرضه لحادث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): توفي السائق الفرنسي فريدريك بودري بعد تعرضه لحادث في رالي المغرب قرب مدينة زاكورة.
وقال منظمو الرالي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الفرنسي (46 عاما)، الذي كان يشارك في رالي المغرب للمرة الثانية، اصطدم بالكثبان الرملية.
وأضاف البيان «تم تقديم المساعدة له على الفور من قبل أطباء إحدى المروحيات الطبية التي نقلته إلى مستشفى زاكورة، حيث توفي بشكل مأساوي». وقال فريق بودري (نوماد ريسنج) إنه يشعر بحزن عميق لوفاته. وكتب عبر تطبيق فيسبوك «تعازينا الحارة ودعواتنا لزوجته وأطفاله».
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