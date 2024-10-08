وفاة بودري بعد تعرضه لحادث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬توفي‭ ‬السائق‭ ‬الفرنسي‭ ‬فريدريك‭ ‬بودري‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬زاكورة‭.‬

وقال‭ ‬منظمو‭ ‬الرالي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬الفرنسي‭ (‬46‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬اصطدم‭ ‬بالكثبان‭ ‬الرملية‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أطباء‭ ‬إحدى‭ ‬المروحيات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬نقلته‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬زاكورة،‭ ‬حيث‭ ‬توفي‭ ‬بشكل‭ ‬مأساوي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬فريق‭ ‬بودري‭ (‬نوماد‭ ‬ريسنج‭) ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بحزن‭ ‬عميق‭ ‬لوفاته‭. ‬وكتب‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬تعازينا‭ ‬الحارة‭ ‬ودعواتنا‭ ‬لزوجته‭ ‬وأطفاله‮»‬‭.‬



