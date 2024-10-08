فوز سريع لديوكوفيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): احتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رابعا عالميا إلى نحو ساعة لتحقيق فوز سهل على الإيطالي فلافيو كوبولي 6-1 و6-2 أمس الثلاثاء، وبلغ ثمن نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.
ويلتقي ديوكوفيتش (37 عاما) الذي يخوض أول دورة له منذ مشاركته في فلاشينغ ميدوز مع الروسي رومان سافيولين الفائز على الأمريكي فرانسيس تيافو 5-7 و7-5 و7-6 (5-7).
وتقدم الصربي حامل لقب 24 بطولة كبرى 4-1 بعد أن كسر ارسال منافسه مرتين مطلع المجموعة الأولى، ثم تمكن من كسر ارسال كوبولي مرة جديدة في المجموعة الثانية ليتقدم 3-2 قبل أن يفوز بالأشواط الثلاثة التالية وينهي المباراة.
وقال ديوكوفيتش: «شعرت بأني في حالة جيدة، أظهرت قتالية واتخذت المبادرة منذ مطلع المباراة على كل كرة قصيرة. أعتقد أن الأمر كان صعبا عليه من الناحية البدنية لكني سعيد بالمستوى الذي قدمته».
MENAFN08102024000055011008ID1108759786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.