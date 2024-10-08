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فوز سريع لديوكوفيتش

10/8/2024 7:15:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتاج‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬رابعا‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬فلافيو‭ ‬كوبولي‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

ويلتقي‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬5-7‭).‬

وتقدم‭ ‬الصربي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬4‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرتين‭ ‬مطلع‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬ثم‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬كوبولي‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ليتقدم‭ ‬3‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بالأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التالية‭ ‬وينهي‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭: ‬‮«‬شعرت‭ ‬بأني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة،‭ ‬أظهرت‭ ‬قتالية‭ ‬واتخذت‭ ‬المبادرة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬كرة‭ ‬قصيرة‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬البدنية‭ ‬لكني‭ ‬سعيد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‮»‬‭.‬

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