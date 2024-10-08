الـعــودة ((الكبيرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): أعلن أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم أندريس إنييستا أمس الثلاثاء اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر 40 عاما بعد مسيرة حافلة في الملاعب مع ناديه والمنتخب الوطني.
وقال إنييستا خلال حدث اقيم في برشلونة بحضور الصحفيين: «التواجد على أرضية الملعب انتهى. لكني لا أستطيع البقاء بعيدا عن كرة القدم، فهذه حياتي وستبقى كذلك. أستعد للحصول على شهادة في التدريب، وبالتالي هذه هي الحقبة التالية بالنسبة إلي».
وتابع: «سأحاول العودة للقيام بعمل كبير، لكن هذه المرة لن يكون الأمر بالركض وراء الكرة، لكن من مكان آخر».
وأضاف متأثرا: «لم أتصور أبدا ان يأتي هذا اليوم، لكن هذه الدموع التي ذرفناها هذه الأيام هي دموع الإثارة والفخر وليس الحزن. إنها دموع فتى من قرية صغيرة هي فوينتيالبيا (مسقط رأسه) كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم ونجح في ذلك بعد الكثير من الجهد والتضحيات، أنا فخور جدا بهذه الرحلة».
وضع إنييستا حدا لمسيرة حقق فيها جميع الألقاب الممكنة في ملاعب كرة القدم بعد أكثر من 16 عاما قضاها في صفوف برشلونة النادي الذي ترعرع في صفوفه وتدرج في فئاته العمرية، قبل أن يخوض 5 مواسم في صفوف فيسيل كوبي الياباني وموسما واحدا مع الإمارات الاماراتي.
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