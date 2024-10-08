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الـعــودة ((الكبيرة))

10/8/2024 7:15:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬أسطورة‭ ‬برشلونة‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أندريس‭ ‬إنييستا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اعتزاله‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬نهائيا‭ ‬بعمر‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭.‬

وقال‭ ‬إنييستا‭ ‬خلال‭ ‬حدث‭ ‬اقيم‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬بحضور‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬التواجد‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬انتهى‭. ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬البقاء‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فهذه‭ ‬حياتي‭ ‬وستبقى‭ ‬كذلك‭. ‬أستعد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬في‭ ‬التدريب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحقبة‭ ‬التالية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬سأحاول‭ ‬العودة‭ ‬للقيام‭ ‬بعمل‭ ‬كبير،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬بالركض‭ ‬وراء‭ ‬الكرة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬متأثرا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتصور‭ ‬أبدا‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الدموع‭ ‬التي‭ ‬ذرفناها‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬هي‭ ‬دموع‭ ‬الإثارة‭ ‬والفخر‭ ‬وليس‭ ‬الحزن‭. ‬إنها‭ ‬دموع‭ ‬فتى‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬هي‭ ‬فوينتيالبيا‭ (‬مسقط‭ ‬رأسه‭) ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والتضحيات،‭ ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بهذه‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬

وضع‭ ‬إنييستا‭ ‬حدا‭ ‬لمسيرة‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬الألقاب‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬برشلونة‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬ترعرع‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬وتدرج‭ ‬في‭ ‬فئاته‭ ‬العمرية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬5‭ ‬مواسم‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬الياباني‭ ‬وموسما‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬الاماراتي‭.‬

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