الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية جنوب شرق القدس
التاريخ
10/8/2024 7:08:34 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/ PNN-اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية ،
بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
MENAFN08102024000205011050ID1108759708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.