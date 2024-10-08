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الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية جنوب شرق القدس

10/8/2024 7:08:34 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/ PNN-اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ،
بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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