غزة: أكثر من 45 شهيدا... والاحتلال يقر بمقتل جندي

MENAFN - Palestine News ) غزة – ((القدس العربي)): سقط أكثر من 45 شهيداً في للاحتلال الإسرائيلي، على مناطق عدة في غزة، خصوصا في مخيم البريج الذي شهد الحصيلة الأعلى نتيجة مجزرة دموية. وفيما واصلت المقاومة عملياتها، أقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده.

واستشهد 17 مواطنا، وسقوط عدد من المصابين، جراء قصف استهدف منزلا لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج مكون من أربعة طوابق.



كما سقط ثلاثة شهداء في المخيم نتيجة قصف خيام للنازحين في منطقة شارع السكة.

وأيضا سقط شهيد بسبب إطلاق طائرات الاحتلال النار على برج التركماني غرب مخيم النصيرات.



كذلك سقط شهيدان في قصف استهدف منزلاً لعائلة ((أبو نحل)) في منطقة السوارحة جنوب غربي المخيم. وسقط شهيد آخر شمال غرب المخيم. وأعلنت مستشفى العودة في مخيم النصيرات، عن استقبال شهيد سقط في قصف بلوك 10.

أما في شمال قطاع غزة، فقد سقط سبعة شهداء في استهداف طال منزلاً لعائلة ((شلحة)) في منطقة مشروع بيت لاهيا، وأربعة شهداء آخرين، جراء استهداف مواطنين في محيط مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا.



كما سقط ثلاثة شهداء، بقصف منزل لعائلة ((منون)) في بلدة جباليا البلد.

واستشهدت كذلك، طفلة جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل على مجموعة من المواطنين في حي الزيتون. كما استشهدت أخرى نتيجة استهداف لمجموعة من المواطنين في حي النصر غرب مدينة غزة.



أما في مدينة خان يونس، فقد استشهدت طفلة في بلدة عبسان الكبيرة، فيما أعلنت مصادر طبية عن سقوط شهيدين في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية، وسط مدينة رفح.



وأيضا سقطت شهيدة في قصف آخر استهدف مسجدا يقع شمالي المدينة.

في الموازاة، واصلت المقاومة عملياتها، حيث أعلنت كتائب (( القسام)) أن مقاتليها أوقعوا أفرادا من قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح، في جباليا.



فيما أعلن جيش الاحتلال، أن ((الرقيب من الكتيبة 17 في لواء البصالح نوعم إسرائيل عبدو، البالغ من العمر 20 عاما، قتل في معركة في شمال غزة أول أمس الاثنين)).