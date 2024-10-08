الاحتلال يطالب بإخلاء ثلاثة مستشفيات شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-قالت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي طالب ثلاثة مستشفيات شمال القطاع بإخلائها من المرضى والطواقم الطبية، وأمهلها 24 ساعة لإفراغها بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن طالب إدارة مستشفيات: الشهيد كمال عدوان، الإندونيسي، والعودة بإخلائها من المرضى والطواقم الطبية، وهددها بالتدمير والقتل والاعتقال لو لم يتم تنفيذ الإخلاء، على غرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مسعفا رافق أحد حالات العناية المركّزة عند نقلها من كمال عدوان رغم التنسيق المسبق، لافتةً إلى أن الاحتلال يحاصر المستشفى ويطلق النار صوب مكاتب إدارتها.

وحذّرت المصادر من توقف مستشفى كمال عدوان المحاصر عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

ومنذ يوم الأحد الماضي، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على بلدة ومخيم جباليا شمال القطاع، واجتاحت دبابته وآلياته العسكرية مناطق شمال غرب القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال ارتكب مجازر بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مناطق شمال قطاع غزة بالتزامن مع اليوم الرابع من العدوان الواسع هناك، محذّرة من خطورة الأوضاع الإنسانية السيئة جراء الحصار المفروض عليها ومنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.

وقال شهود عيان إن جثامين الشهداء ما زالت ملقاة في الشوارع في حين يتعذر الوصول إليها لانتشالها بفعل الاستهداف الإسرائيلي لطواقم الإسعاف والإنقاذ.

وأشارت المصادر إل أن الاحتلال يهدد المواطنين الذين يزيد عددهم على 200 ألف نسمة في مناطق وأحياء محافظة شمال القطاع، بإخلاء منازلهم، مرتكبا المجازر بحق المدنيين لإجبار السكان على النزوح والهجرة.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي دخلت عامها الثاني، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة