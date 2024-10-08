قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة عقابا شمال طوباس
التاريخ
10/8/2024 7:08:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة عقابا شمال طوباس، وحاصرت منزلا.
وأفادت مصادر محلية , بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه البلدة
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