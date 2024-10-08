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الاحتلال يقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

10/8/2024 7:08:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية, أن قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شارعها الرئيسي وشوارعها الفرعية، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات

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