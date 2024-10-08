الاحتلال يقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم
التاريخ
10/8/2024 7:08:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم/PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وذكرت مصادر محلية, أن قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شارعها الرئيسي وشوارعها الفرعية، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات
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