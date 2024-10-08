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مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال في الغارة الإسرائيلية على دمشق

10/8/2024 7:08:32 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN- : أفادت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري بمقتل سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه على صلة بالحرس الثوري الإيراني و”حزب الله”.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من غارة في المنطقة عينها أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

وقالت الوزارة“شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق ... ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية” مع استمرار العمل“لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض”.

وأفاد المرصد بأنّ الغارة“استهدفت مبنى يتردد عليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله”، وأدت إلى“سقوط 9 شهداء بينهم 5 مدنيين ضمنهم طفل و2 غير سوريين و2 مجهولي الهوية”.

وكانت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) قالت في وقت سابق إن“عدوانا إسرائيليا استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق” التي تضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لسفارات ومنظمات أممية.

أظهرت لقطات من موقع الغارة مبنى كبيرا مضاء جزئيا يخيم عليه الدخان، فيما تناثر الحطام أمامه.

ودمرت الغارة الطوابق الثلاثة الأولى من المبنى الواقع في منطقة سكنية مزدحمة وأكثر من 20 سيارة مركونة بالمكان.

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