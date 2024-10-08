مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال في الغارة الإسرائيلية على دمشق

(MENAFN
- Palestine News Network
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دمشق/PNN- : أفادت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري بمقتل سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه على صلة بالحرس الثوري الإيراني و”حزب الله”.
ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من غارة في المنطقة عينها أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.
وقالت الوزارة“شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق ... ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية” مع استمرار العمل“لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض”.
وأفاد المرصد بأنّ الغارة“استهدفت مبنى يتردد عليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله”، وأدت إلى“سقوط 9 شهداء بينهم 5 مدنيين ضمنهم طفل و2 غير سوريين و2 مجهولي الهوية”.
وكانت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) قالت في وقت سابق إن“عدوانا إسرائيليا استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق” التي تضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لسفارات ومنظمات أممية.
أظهرت لقطات من موقع الغارة مبنى كبيرا مضاء جزئيا يخيم عليه الدخان، فيما تناثر الحطام أمامه.
ودمرت الغارة الطوابق الثلاثة الأولى من المبنى الواقع في منطقة سكنية مزدحمة وأكثر من 20 سيارة مركونة بالمكان.
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