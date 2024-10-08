بينهم سيدة.. إصابة 7 فلسطينيين باعتداءات إسرائيلية في الضفة

MENAFN - Palestine News ) الضفة الغربية/PNN- أصيب 7 فلسطينيين، بينهم سيدة، بجروح ورضوض، إثر اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، الثلاثاء، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا) عن“إصابة 5 شبان برضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عليهم في قرية كفر قدوم، شرقي قلقيلية” شمالي الضفة.

وأوضحت الوكالة أن“قوة إسرائيلية اقتحمت القرية وداهمت أحياءها، واعتدت بالضرب على 5 شبان، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، وجرى أحدهم إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة”.