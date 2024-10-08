بينهم سيدة.. إصابة 7 فلسطينيين باعتداءات إسرائيلية في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الضفة الغربية/PNN- أصيب 7 فلسطينيين، بينهم سيدة، بجروح ورضوض، إثر اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، الثلاثاء، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وتحدثت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا) عن“إصابة 5 شبان برضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عليهم في قرية كفر قدوم، شرقي قلقيلية” شمالي الضفة.
وأوضحت الوكالة أن“قوة إسرائيلية اقتحمت القرية وداهمت أحياءها، واعتدت بالضرب على 5 شبان، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، وجرى نقل أحدهم إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة”.
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