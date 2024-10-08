تواصل عدوان الاحتلال على لبنان: غارات على الضاحية الجنوبية ومحافظتي الجنوب والبقاع

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN-
تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على عدة مناطق لبنانية، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، وتدمير واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
وتجددت غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في مناطق حارة حريك والرويس والكفاءات والليلكي وبرج البراجنة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارات الاحتلال تسببت بانهيار أربعة مبان سكنية متلاصقة في منطقة برج البراجنة.
واستهدف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته بلدات السماعية، عين بعال، كفر تبنين، باتوليه، معركة، كفر حمام، كفر شوبا، كفر دونين، صديقين، أنصارية، جبل صافي، جبشيت، بنت جبيل، جويا، البرج الشمالي، تول، عربصاليم، المعلية، عيتيت، السلطانية، شقرا، الرمادية، صفد البطيخ، الخيام، ياطر، النبطية، تفاحتا، الشهابية، دير الزهراني، عدلون، ووادي الكفور جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة بعلبك وبلدات البزالية، عدوس، العين، حوش بردى، الخضر، النبي شيت، مقنة، السعيدة وبوداي في البقاع.
وارتفعت حصيلة الشهداء في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى 2119 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف جريح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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