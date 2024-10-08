تواصل عدوان الاحتلال على لبنان: غارات على الضاحية الجنوبية ومحافظتي الجنوب والبقاع

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN-تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على عدة مناطق لبنانية، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، وتدمير واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وتجددت غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في مناطق حارة حريك والرويس والكفاءات والليلكي وبرج البراجنة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارات الاحتلال تسببت بانهيار أربعة مبان سكنية متلاصقة في منطقة برج البراجنة.

واستهدف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته بلدات السماعية، عين بعال، كفر تبنين، باتوليه، معركة، كفر حمام، كفر شوبا، كفر دونين، صديقين، أنصارية، جبل صافي، جبشيت، بنت جبيل، جويا، البرج الشمالي، تول، عربصاليم، المعلية، عيتيت، السلطانية، شقرا، الرمادية، صفد البطيخ، الخيام، ياطر، النبطية، تفاحتا، الشهابية، دير الزهراني، عدلون، ووادي الكفور جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة بعلبك وبلدات البزالية، عدوس، العين، حوش بردى، الخضر، النبي شيت، مقنة، السعيدة وبوداي في البقاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى 2119 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف جريح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.