تجارة بالمليارات.. صناعة السجائر تحترق في أمريكا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشهد مبيعات السجائر التقليدية في الولايات المتحدة تراجعاً في السنوات الأخيرة، بعد عقود من التحذيرات من مخاطرها الصحية وازدياد المنافسة من السجائر الإلكترونية.

انخفضت مبيعات السجائر التقليدية على مدار السنوات الخمس الأخيرة بنسبة بلغت نحو 9.6% لتسجل بنهاية العام الماضي 61.1 مليار دولار، كما سجلت في الأشهر الـ 12 المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي 59.2 مليار دولار، بحسب تقرير لـ"رويترز".

ارتفاع أسعار الماركات الشهيرة يعد أيضا أحد أسباب تراجع المبيعات، فارتفع سعر علبة مارلبورو بنحو 30% إلى 9.27 دولار مقارنة بأسعار 2019، ومن الممكن أن تضيف الضرائب المفروضة على السجائر تكاليف أكثر على كل علبة.

المدخنون الذين لا يستطيعون شراء سجائر مارلبورو أو كاميل سيجدون مجموعة أوسع من البدائل في السجائر الإلكترونية.

شهدت مبيعات السجائر في الولايات المتحدة تحولات كبيرة على مدار العقود الماضية نتيجة لتغيرات في الأنماط الاجتماعية، والتشريعات الحكومية، وزيادة الوعي بمخاطر التدخين الصحية. ومع ذلك، لا تزال السجائر تمثل قطاعًا مهمًا.

منذ السبعينيات، بدأت مبيعات السجائر في الولايات المتحدة بالانخفاض بشكل مطرد، وذلك نتيجة لزيادة الوعي بمخاطر التدخين الصحية وتطبيق قوانين أكثر صرامة على الإعلانات والتسويق ومنع التدخين في الأماكن العامة.

متاجر التجزئة شكلت السجائر 21.5% من مبيعات متاجر التجزئة في الولايات المتحدة العام الماضي، ما يشير إلى أهميتها بالنسبة لتلك المتاجر، ووسط تراجع المبيعات تعمل المتاجر للحصول على خصومات من الشركات.

تسعى شركة كوتش تارد للاستحواذ على شركة سفن آند آي المالكة لسلسلة متاجر سفن-إليفن، ومن شأن هذه الصفقة أن تضع سلسلة متاجر التجزئة المدمجة في موقف يسمح لها بالهيمنة على مبيعات السجائر في الولايات المتحدة ومحاولة دفع شركات التبغ إلى أسعار وعروض ترويجية أفضل.

تظل شركة كوتش تارد الكندية، والتي تدير متاجر شهرية بينها سيركل كي وأون ذا رن، حريصة على الاستحواذ بعد أن رفضت شركة سفن آند آي اليابانية عرض الاستحواذ الذي قدمته لها باعتباره منخفض للغاية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة ستمضي قدماً.

إذا تم دمج الشركتين فقد يوفر حجم السلسلة الأمريكية الجديدة قوة مساومة أكبر على الخصومات مع مصنعي السجائر، ولكنها ستظل تواجه تهديدًا كبيرًا من السجائر الإلكترونية.

ستؤدي الصفقة المحتملة بقيمة 38.5 مليار دولار إلى مضاعفة متاجر كوش تارد في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20 ألفًا، وعادة ما تكون المتاجر متصلة بمحطات الوقود.

قال دون بيرك، نائب الرئيس الأول في شركة مانجمنت ساينس أسوشيتس لأبحاث السوق، إن سيركل كيه و7-Eleven هما أكبر سلسلتي متاجر صغيرة من حيث عدد المتاجر، مما يعني أنهما من المحتمل أن تستحوذا بالفعل على أكبر حصة من مبيعات التبغ في الولايات المتحدة.

وقال مستشارون في مجال متاجر التجزئة والتبغ لرويترز إن السلسلة المدمجة ستكون قادرة على الاستفادة من حجمها الذي لا يضاهى لمحاولة خفض الأسعار على علب السجائر. وقال دون ستيوارت الشريك الإداري في مجموعة كادنت الاستشارية التي عملت مع شركات التبغ "ستكون هناك مفاوضات أكثر حدة بين بائع التجزئة والشركة المصنعة.

من جانبه، قال مات دومينغو، المدير الأول للعلاقات الخارجية في شركة رينولدز أمريكان التابعة لشركة بريتيش أميركان توباكو في الولايات المتحدة، والتي تصنع سجائر نيوبورت، إنها تقدم لأكبر عملائها من تجار التجزئة نفس البرامج التي تقدمها للموزعين الأصغر حجمًا.

هيمنت دوما متاجر التجزئة الصغيرة على مبيعات التبغ، حيث تمثل حوالي 70% من المشتريات، ومؤخرًا، قامت بعض المتاجر الكبيرة المنافسة، بما في ذلك أهولدز وستوب آند شوب وولمارت، بإزالة السجائر من الأرفف.