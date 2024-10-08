تجارة بالمليارات.. صناعة السجائر تحترق في أمريكا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تشهد مبيعات السجائر التقليدية في الولايات المتحدة تراجعاً في السنوات الأخيرة، بعد عقود من التحذيرات من مخاطرها الصحية وازدياد المنافسة من السجائر الإلكترونية.
انخفضت مبيعات السجائر التقليدية على مدار السنوات الخمس الأخيرة بنسبة بلغت نحو 9.6% لتسجل بنهاية العام الماضي 61.1 مليار دولار، كما سجلت في الأشهر الـ 12 المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي 59.2 مليار دولار، بحسب تقرير لـ"رويترز".
ارتفاع أسعار الماركات الشهيرة يعد أيضا أحد أسباب تراجع المبيعات، فارتفع سعر علبة مارلبورو بنحو 30% إلى 9.27 دولار مقارنة بأسعار 2019، ومن الممكن أن تضيف الضرائب المفروضة على السجائر تكاليف أكثر على كل علبة.
المدخنون الذين لا يستطيعون شراء سجائر مارلبورو أو كاميل سيجدون مجموعة أوسع من البدائل في السجائر الإلكترونية.
شهدت مبيعات السجائر في الولايات المتحدة تحولات كبيرة على مدار العقود الماضية نتيجة لتغيرات في الأنماط الاجتماعية، والتشريعات الحكومية، وزيادة الوعي بمخاطر التدخين الصحية. ومع ذلك، لا تزال السجائر تمثل قطاعًا مهمًا.
منذ السبعينيات، بدأت مبيعات السجائر في الولايات المتحدة بالانخفاض بشكل مطرد، وذلك نتيجة لزيادة الوعي بمخاطر التدخين الصحية وتطبيق قوانين أكثر صرامة على الإعلانات والتسويق ومنع التدخين في الأماكن العامة.
متاجر التجزئة شكلت السجائر 21.5% من مبيعات متاجر التجزئة في الولايات المتحدة العام الماضي، ما يشير إلى أهميتها بالنسبة لتلك المتاجر، ووسط تراجع المبيعات تعمل المتاجر للحصول على خصومات من الشركات.
تسعى شركة كوتش تارد للاستحواذ على شركة سفن آند آي المالكة لسلسلة متاجر سفن-إليفن، ومن شأن هذه الصفقة أن تضع سلسلة متاجر التجزئة المدمجة في موقف يسمح لها بالهيمنة على مبيعات السجائر في الولايات المتحدة ومحاولة دفع شركات التبغ إلى أسعار وعروض ترويجية أفضل.
تظل شركة كوتش تارد الكندية، والتي تدير متاجر شهرية بينها سيركل كي وأون ذا رن، حريصة على الاستحواذ بعد أن رفضت شركة سفن آند آي اليابانية عرض الاستحواذ الذي قدمته لها باعتباره منخفض للغاية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة ستمضي قدماً.
إذا تم دمج الشركتين فقد يوفر حجم السلسلة الأمريكية الجديدة قوة مساومة أكبر على الخصومات مع مصنعي السجائر، ولكنها ستظل تواجه تهديدًا كبيرًا من السجائر الإلكترونية.
ستؤدي الصفقة المحتملة بقيمة 38.5 مليار دولار إلى مضاعفة متاجر كوش تارد في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20 ألفًا، وعادة ما تكون المتاجر متصلة بمحطات الوقود.
قال دون بيرك، نائب الرئيس الأول في شركة مانجمنت ساينس أسوشيتس لأبحاث السوق، إن سيركل كيه و7-Eleven هما أكبر سلسلتي متاجر صغيرة من حيث عدد المتاجر، مما يعني أنهما من المحتمل أن تستحوذا بالفعل على أكبر حصة من مبيعات التبغ في الولايات المتحدة.
وقال مستشارون في مجال متاجر التجزئة والتبغ لرويترز إن السلسلة المدمجة ستكون قادرة على الاستفادة من حجمها الذي لا يضاهى لمحاولة خفض الأسعار على علب السجائر. وقال دون ستيوارت الشريك الإداري في مجموعة كادنت الاستشارية التي عملت مع شركات التبغ "ستكون هناك مفاوضات أكثر حدة بين بائع التجزئة والشركة المصنعة.
من جانبه، قال مات دومينغو، المدير الأول للعلاقات الخارجية في شركة رينولدز أمريكان التابعة لشركة بريتيش أميركان توباكو في الولايات المتحدة، والتي تصنع سجائر نيوبورت، إنها تقدم لأكبر عملائها من تجار التجزئة نفس البرامج التي تقدمها للموزعين الأصغر حجمًا.
هيمنت دوما متاجر التجزئة الصغيرة على مبيعات التبغ، حيث تمثل حوالي 70% من المشتريات، ومؤخرًا، قامت بعض المتاجر الكبيرة المنافسة، بما في ذلك أهولدز وستوب آند شوب وولمارت، بإزالة السجائر من الأرفف.
MENAFN08102024000151011027ID1108759252