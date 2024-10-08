8 علامات خفية لسرطان الرئة يجب على كل امرأة معرفتها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عندما يتعلق الأمر بالصحة، فقد تكون أفضل طريقة لحماية أنفسنا هي فحص أجسامنا بشكل مستمر، فعلى الرغم من أن الشخص الوحيد الذي يمكنه تشخيص
المرض هو الطبيب، ولكن لا يمكن لأحد أن يعرف جسمنا أكثر منا، وبهذا، لا بد وأن نكون أول من يعلم عندما يحدث شيء غريب له، حتى قبل ظهور أي أعراض مرئية.
نحن لا نشير هنا إلى أن الأطباء لا يعلمون ما يفعلونه، بل إلى أنه لا يوجد أحد يعلم ما هو الطبيعي لشخص ما غير الشخص ذاته، ولهذا فمن المهم جداً بالنسبة لنا جميعاً أن نكون على بينة بالأعراض المبكرة التي يصعب اكتشافها والتي يمكنها التنبؤ بالمشاكل الطبية الخطيرة.
الأهم من ذلك هو أن على كل مرأة أن تعلم بأن أجسام النساء قد تُظهر أعراضاً مختلفة عن أجسام الذكور، فسرطان الرئة، على وجه الخصوص، يقتل عدداً أكبر من النساء سنوياً مقارنة مع أي شكل آخر من أشكال السرطان، ولكن عدد قليل من النساء يعلمن جميع الأعراض، وخاصة تلك التي تخص جنسهن.
فيما يلي عرض لأهم الأعراض المبكرة التي قد تشير لإصابة النساء تحديداً بسرطان الرئة:
ضيق التنفس
جميعا يعلم كيف يمكن أن يكون شعور ضيق التنفس، إلّا أن معظمنا مر بهذه التجربة بعد الانتهاء من أداء التمارين الرياضية المرهقة، ولكن إذا كان مجرد الخروج من السرير في الصباح يسبب ضيق التنفس، فقد يكون هذا إشارة جدية لوجود مشكلة في الجهاز التنفسي.
الجدير بالذكر هنا أن ضيق التنفس يعتبر واحداً من الأعراض المبكرة لجميع أنواع سرطان الرئة.
الشعور بالتعب
قد يكون الشعور بالتعب الشديد عارضاً لكثير من الأمراض المختلفة، سواءاً من الانفلونزا وحتى مرض الذئبة، ولكن إذا كنتِ تشعرين بأن الإرهاق الذي تشعرين به يتجاوز مقدار الإرهاق الذي قد تشعرين به نتيجة قضاء ليلة دون نوم، فعليكِ تحديد موعد مع الطبيب على الفور.
يمكن للتعب أن يكون طريقة الجسم لإخبارنا بأنه يستخدم مخزوننا الاحتياطي من الطاقة لمحاولة شفائنا.
السعال المستمر
إذا كنتِ تعانين من سعال مزمن لم تستطيعي التخلص منه منذ فترة، وإذا ما كانت حالتكِ تزداد سوءاً، فقد يكون الوقت قد حان للذهاب لإجراء الفحوص، فالسعال هو رد فعل الجسم الطبيعي للتهيج في الجهاز التنفسي، ولكن إذا كان هذا السعال مستمراً منذ فترة، فقد يشير إلى أن التهيج مستمر أيضاً.
السعال المستمر هو علامة إنذار مبكر بارزة لجميع أشكال سرطان الرئة أيضاً، ويمكن أن تساعد على اكتشاف المشكلة والحصول على العلاج بسرعة.
آلام الظهر والكتف
قد لا يربط أحد معاناته من آلام في الظهر مع وجود مشكلة في الرئتين، ولكن بالنسبة للنساء، فإن الآلام الحادة والآلام في منطقة الكتف يمكن أن تشير إلى أن هناك مشكلة ما، وذلك لأن النساء عادة ما يكن أكثر عرضة لنوع من سرطان الرئة يسمى السرطانة الغدية، والأورام في هذا النوع من السرطان تنمو في الطبقات الخارجية للرئتين، لذلك فإنها قد تضغط على الأضلاع والعمود الفقري.
تحول الصوت إلى أجش
عادة ما نربط تحول الصوت إلى نبرة أجش مع التدخين، ولكن في بعض الحالات، قد تكون البحة المفاجئة في الصوت أحد أعراض انتشار السرطان، فالسرطان في الجهاز التنفسي قد يسبب التهاب الحبال الصوتية واختناقها، مما يجعل الصوت أجشاً أو أخشناً.
إذا ما استمرت إصابتكِ ببحة الصوت في الحلق لثلاثة أسابيع أو أكثر، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء فحص لرئتيكِ وحلقكِ.
فقدان الوزن
عادة ما يعاني معظمنا لخسارة الكيلوات الإضافية المتبقية لنا كي نصل إلى الوزن المثالي، ولكن إذا ما وجدتِ نفسكِ فجأة تفقدين الوزن بشكل سريع دون أي جهد من قبلكِ لتخفيض وزنكِ، فإن هذا قد يكون مدعاة للقلق.
عندما يعاني الجسم من عدم الراحة، فإنه يحرق مخزون الدهون ويمتنع عن بناء خلايا جديدة منها.
مشاكل في البلع
إذا كنتِ تعانين من تورم والتهاب في مسار جهازكِ التنفسي، فقد تلاحظين أيضاً بأن عملية البلع قد أصبحت صعبة عليكِ، ولكن في حين أن هذه المشكلة إن جاءت كبقايا لإصابتكِ ببعض البرد قد تدعو للقلق، إلّا أن استمرار هذه المشكلة من الإختناق عند تناول الطعام أو الماء لمدة طويلة قد تكون إشارة إلى أنكِ بحاجة لفحص السبب وراء ذلك.
يمكن لطبيبكِ أن يساعدكِ على تنحية بعض العوامل مثل الحساسية أو العدوى قبل الخوض في إمكانيات إصابتكِ بأمراض أخرى.
آلام الصدر
كما لاحظنا في وقت سابق، فإن السرطانية الغدية يمكن في بعض الأحيان أن تمتلك أعراضاً مختلفة قليلاً عن غيرها من أشكال سرطان الرئة، ويمكن لهذا أن يسبب ألماً في الصدر بنفس الطريقة التي يسبب فيها آلام للظهر، وقد يؤدي أيضاً إلى الإصابة بالانصباب الجنبي، وهي حالة مؤلمة تصاب فيها بطانة الرئتين بالالتهاب.
إذا ما واجهتِ ألماً مستمراً في منطقة ما من أضلاعكِ، فقد يكون الوقت قد حان لزيارة طبيبكِ.
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