8 علامات خفية لسرطان الرئة يجب على كل امرأة معرفتها

MENAFN - Khaberni) خبرني - عندما يتعلق الأمر بالصحة، فقد تكون أفضل طريقة لحماية أنفسنا هي فحص أجسامنا بشكل مستمر، فعلى الرغم من أن الشخص الوحيد الذي يمكنه المرض هو الطبيب، ولكن لا يمكن لأحد أن يعرف جسمنا أكثر منا، وبهذا، لا بد وأن نكون أول من يعلم عندما يحدث شيء غريب له، حتى قبل ظهور أي أعراض مرئية.

نحن لا نشير هنا إلى أن الأطباء لا يعلمون ما يفعلونه، بل إلى أنه لا يوجد أحد يعلم ما هو الطبيعي لشخص ما غير الشخص ذاته، ولهذا فمن المهم جداً بالنسبة لنا جميعاً أن نكون على بينة بالأعراض المبكرة التي يصعب اكتشافها والتي يمكنها التنبؤ بالمشاكل الطبية الخطيرة.

الأهم من ذلك هو أن على كل مرأة أن تعلم بأن أجسام النساء قد تُظهر أعراضاً مختلفة عن أجسام الذكور، فسرطان الرئة، على وجه الخصوص، يقتل عدداً أكبر من النساء سنوياً مقارنة مع أي شكل آخر من أشكال السرطان، ولكن عدد قليل من النساء يعلمن جميع الأعراض، وخاصة تلك التي تخص جنسهن.

فيما يلي عرض لأهم الأعراض المبكرة التي قد تشير لإصابة النساء تحديداً بسرطان الرئة:

ضيق التنفس

جميعا يعلم كيف يمكن أن يكون شعور ضيق التنفس، إلّا أن معظمنا مر بهذه التجربة بعد الانتهاء من أداء التمارين الرياضية المرهقة، ولكن إذا كان مجرد الخروج من السرير في الصباح يسبب ضيق التنفس، فقد يكون هذا إشارة جدية لوجود مشكلة في الجهاز التنفسي.

الجدير بالذكر هنا أن ضيق التنفس يعتبر واحداً من الأعراض المبكرة لجميع أنواع سرطان الرئة.

الشعور بالتعب

قد يكون الشعور بالتعب الشديد عارضاً لكثير من الأمراض المختلفة، سواءاً من الانفلونزا وحتى مرض الذئبة، ولكن إذا كنتِ تشعرين بأن الإرهاق الذي تشعرين به يتجاوز مقدار الإرهاق الذي قد تشعرين به نتيجة قضاء ليلة دون نوم، فعليكِ تحديد موعد مع الطبيب على الفور.

يمكن للتعب أن يكون طريقة الجسم لإخبارنا بأنه يستخدم مخزوننا الاحتياطي من الطاقة لمحاولة شفائنا.

السعال المستمر

إذا كنتِ تعانين من سعال مزمن لم تستطيعي التخلص منه منذ فترة، وإذا ما كانت حالتكِ تزداد سوءاً، فقد يكون الوقت قد حان للذهاب لإجراء الفحوص، فالسعال هو رد فعل الجسم الطبيعي للتهيج في الجهاز التنفسي، ولكن إذا كان هذا السعال مستمراً منذ فترة، فقد يشير إلى أن التهيج مستمر أيضاً.

السعال المستمر هو علامة إنذار مبكر بارزة لجميع أشكال سرطان الرئة أيضاً، ويمكن أن تساعد على اكتشاف المشكلة والحصول على العلاج بسرعة.

آلام الظهر والكتف

قد لا يربط أحد معاناته من آلام في الظهر مع وجود مشكلة في الرئتين، ولكن بالنسبة للنساء، فإن الآلام الحادة والآلام في منطقة الكتف يمكن أن تشير إلى أن هناك مشكلة ما، وذلك لأن النساء عادة ما يكن أكثر عرضة لنوع من سرطان الرئة يسمى السرطانة الغدية، والأورام في هذا النوع من السرطان تنمو في الطبقات الخارجية للرئتين، لذلك فإنها قد تضغط على الأضلاع والعمود الفقري.

تحول الصوت إلى أجش

عادة ما نربط تحول الصوت إلى نبرة أجش مع التدخين، ولكن في بعض الحالات، قد تكون البحة المفاجئة في الصوت أحد أعراض انتشار السرطان، فالسرطان في الجهاز التنفسي قد يسبب التهاب الحبال الصوتية واختناقها، مما يجعل الصوت أجشاً أو أخشناً.

إذا ما استمرت إصابتكِ ببحة الصوت في الحلق لثلاثة أسابيع أو أكثر، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء فحص لرئتيكِ وحلقكِ.

فقدان الوزن

عادة ما يعاني معظمنا لخسارة الكيلوات الإضافية المتبقية لنا كي نصل إلى الوزن المثالي، ولكن إذا ما وجدتِ نفسكِ فجأة تفقدين الوزن بشكل سريع دون أي جهد من قبلكِ لتخفيض وزنكِ، فإن هذا قد يكون مدعاة للقلق.

عندما يعاني الجسم من عدم الراحة، فإنه يحرق مخزون الدهون ويمتنع عن بناء خلايا جديدة منها.

مشاكل في البلع

إذا كنتِ تعانين من تورم والتهاب في مسار جهازكِ التنفسي، فقد تلاحظين أيضاً بأن عملية البلع قد أصبحت صعبة عليكِ، ولكن في حين أن هذه المشكلة إن جاءت كبقايا لإصابتكِ ببعض البرد قد تدعو للقلق، إلّا أن استمرار هذه المشكلة من الإختناق عند تناول الطعام أو الماء لمدة طويلة قد تكون إشارة إلى أنكِ بحاجة لفحص السبب وراء ذلك.

يمكن لطبيبكِ أن يساعدكِ على تنحية بعض العوامل مثل الحساسية أو العدوى قبل الخوض في إمكانيات إصابتكِ بأمراض أخرى.

آلام الصدر

كما لاحظنا في وقت سابق، فإن السرطانية الغدية يمكن في بعض الأحيان أن تمتلك أعراضاً مختلفة قليلاً عن غيرها من أشكال سرطان الرئة، ويمكن لهذا أن يسبب ألماً في الصدر بنفس الطريقة التي يسبب فيها آلام للظهر، وقد يؤدي أيضاً إلى الإصابة بالانصباب الجنبي، وهي حالة مؤلمة تصاب فيها بطانة الرئتين بالالتهاب.

إذا ما واجهتِ ألماً مستمراً في منطقة ما من أضلاعكِ، فقد يكون الوقت قد حان لزيارة طبيبكِ.