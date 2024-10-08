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السعودية تستضيف منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في يناير المقبل

10/8/2024 2:58:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الثلاثاء استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025.
وذكرت الوزارة في بيان أن منافسات كأس السوبر الايطالي ستقام في العاصمة (الرياض) وستضم أربعة أندية هي (انتر ميلان) بطل الدوري الإيطالي و(إي سي ميلان) وصيف النسخة الماضية من الدوري وفريق (يوفنتوس) بطل كأس إيطاليا إضافة إلى (أتالانتا) وصيف الكأس.
وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي حيث كانت الأولى على الأراضي السعودية عام 2018 في جدة. (النهاية)

خ ن ش / م ع ح ع




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