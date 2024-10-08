السعودية تستضيف منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في يناير المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 8 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الثلاثاء استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025.
وذكرت الوزارة في بيان أن منافسات كأس السوبر الايطالي ستقام في العاصمة (الرياض) وستضم أربعة أندية هي (انتر ميلان) بطل الدوري
الإيطالي و(إي سي ميلان) وصيف النسخة الماضية من الدوري وفريق (يوفنتوس) بطل كأس إيطاليا إضافة إلى (أتالانتا) وصيف الكأس.
وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي حيث كانت الأولى على الأراضي السعودية عام 2018 في جدة. (النهاية)
خ ن ش / م ع ح ع
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