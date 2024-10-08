اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض (روتس وورلد 2024) للنقل الجوي العالمي في البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 8 - 10 (كونا) -- اختتمت فعاليات النسخة ال29 من مؤتمر ومعرض (روتس وورلد 2024) للنقل الجوي العالمي اليوم الثلاثاء في البحرين بتسليم النسخة ال30 منه إلى مطار (هونغ كونغ) الدولي.
وسلم رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران
الخليج خالد تقي خلال الحفل درع النسخة المقبلة الى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مطار (هونغ كونغ) الدولي فيفيان شيونج.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح خلال الحفل الختامي عن سعادته بالنجاح الذي حققته البحرين في استضافة هذا الحدث العالمي والذي يؤكد ما تتميز به من بنية تحتية متطورة في قطاع الطيران وإمكانياتها في استضافة كبريات الفعاليات الدولية مثل (روتس وورلد 2024).
ولفت البنفلاح الى ان نجاح هذه الاستضافة يؤكد الجهود والتعاون الوثيق بين شركة مطار البحرين وشركائها الاستراتيجيين الذي أسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق النتائج المرجوة من هذا المؤتمر وإبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات كوجهة سياحية ووجهة أعمال وتسليط الضوء على تقدم وتطور قطاع صناعة الطيران فيها.
واكد الاستمرار في الدفع بعملية النمو المستقبلي بقطاع الطيران وما يتضمنه ذلك من خطط طموحة لتعزيز الربط الجوي عبر الاتصال بـ100 وجهة جوية جديدة بحلول عام 2026.
واستقطبت النسخة ال29 من مؤتمر ومعرض (روتس وورلد 2024) الذي يقام للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط حضور أكثر من 2500 من المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطارا من مختلف أنحاء العالم.
وبحث الحدث الذي يعتبر من أكبر الفعاليات في قطاع الطيران فرص التعاون وتوجهات صناعة الطيران والتطورات المستقبلية. (النهاية)
خ ن ع / ف ا س
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