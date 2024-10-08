Wednesday, 09 October 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض (روتس وورلد 2024) للنقل الجوي العالمي في البحرين

10/8/2024 2:58:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 8 - 10 (كونا) -- اختتمت فعاليات النسخة ال29 من مؤتمر ومعرض (روتس وورلد 2024) للنقل الجوي العالمي اليوم الثلاثاء في البحرين بتسليم النسخة ال30 منه إلى مطار (هونغ كونغ) الدولي.
وسلم رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج خالد تقي خلال الحفل درع النسخة المقبلة الى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مطار (هونغ كونغ) الدولي فيفيان شيونج.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح خلال الحفل الختامي عن سعادته بالنجاح الذي حققته البحرين في استضافة هذا الحدث العالمي والذي يؤكد ما تتميز به من بنية تحتية متطورة في قطاع الطيران وإمكانياتها في استضافة كبريات الفعاليات الدولية مثل (روتس وورلد 2024).
ولفت البنفلاح الى ان نجاح هذه الاستضافة يؤكد الجهود والتعاون الوثيق بين شركة مطار البحرين وشركائها الاستراتيجيين الذي أسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق النتائج المرجوة من هذا المؤتمر وإبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات كوجهة سياحية ووجهة أعمال وتسليط الضوء على تقدم وتطور قطاع صناعة الطيران فيها.
واكد الاستمرار في الدفع بعملية النمو المستقبلي بقطاع الطيران وما يتضمنه ذلك من خطط طموحة لتعزيز الربط الجوي عبر الاتصال بـ100 وجهة جوية جديدة بحلول عام 2026.
واستقطبت النسخة ال29 من مؤتمر ومعرض (روتس وورلد 2024) الذي يقام للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط حضور أكثر من 2500 من المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطارا من مختلف أنحاء العالم.
وبحث الحدث الذي يعتبر من أكبر الفعاليات في قطاع الطيران فرص التعاون وتوجهات صناعة الطيران والتطورات المستقبلية. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س



MENAFN08102024000071011013ID1108759076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث