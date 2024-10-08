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مجلس الوزراء السعودي يرحب بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة (داعش)

10/8/2024 2:58:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 10 (كونا) -- رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري قوله في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إن المجلس تناول أثر ذلك تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم.
وجدد البيان موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.
وشدد المجلس على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية من التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين من أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة وجهود مواجهة التغير المناخي ومن التأكيد على طموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون ورائدة عالميا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
واعتبر المجلس فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026 تأكيدا على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالميا ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتباحث مع البنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية والتوقيع عليه.
كما وافق مجلس الوزراء على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة في السعودية. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع




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