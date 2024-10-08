مجلس الوزراء السعودي يرحب بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة (داعش)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 8 - 10 (كونا) -- رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير
الإعلام السعودي سلمان الدوسري قوله في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها ولي العهد
السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إن المجلس تناول أثر ذلك تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم.
وجدد البيان موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.
وشدد المجلس على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية من التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين من أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة وجهود مواجهة التغير المناخي ومن التأكيد على طموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون ورائدة عالميا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
واعتبر المجلس فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026 تأكيدا على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالميا ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتباحث مع البنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية والتوقيع عليه.
كما وافق مجلس الوزراء على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة في السعودية. (النهاية)
ع ش / م ع ح ع
MENAFN08102024000071011013ID1108759075
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