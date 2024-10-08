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الرئيس الأمريكي يؤجل زيارة لألمانيا وأنغولا بسبب إعصار (فلوريدا)

10/8/2024 2:58:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 10 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا وأنغولا من 10 حتى 15 أكتوبر الجاري للإشراف على الاستعدادات لإعصار (ميلتون) المتجه إلى شواطئ (فلوريدا) بشدة بلغت الفئة الخامسة.
وقال البيت الأبيض في بيان "نظرا للمسار المتوقع وقوة الإعصار (ميلتون) قرر الرئيس بايدن تأجيل زيارته القادمة إلى ألمانيا وأنغولا من أجل الإشراف على الاستعدادات والاستجابة للإعصار بالإضافة إلى الاستجابة المستمرة لتأثيرات الإعصار (هيلين) في جميع أنحاء الجنوب الشرقي".
وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها انتوني بلينكن سيبدأ اليوم جولة خارجية تشمل جمهورية لاوس وألمانيا وأنغولا تستمر أسبوعا.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان صحفي إن بلينكن سيبدأ جولته في (فيينتيان) عاصمة لاوس لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واجتماعات القادة ذات الصلة وتأكيد "الالتزام بتعزيز الشراكة الشاملة" بين البلدين.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيؤكد خلال زيارته إلى لاوس التزام واشنطن "بمركزية (آسيان) ودعمها لآفاق الرابطة بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي تشترك في مبادئ أساسية مع استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المنطقة".
كما سيسلط الضوء على كيفية تحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة ورابطة (آسيان) فوائد ملموسة لمليار شخص مجتمعين من خلال التعاون الاقتصادي والمشاركة المتزايدة في التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.
وسيناقش بلينكن في لاوس "القضايا الجيوسياسية بما في ذلك الأزمة المستمرة في ميانمار وأهمية التمسك بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي وعدوان روسيا على أوكرانيا".
وأفاد ميلر إن وزير الخارجية سيزور ألمانيا وأنغولا في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر "للانضمام إلى الرئيس الأمريكي في اجتماعاته مع نظرائه الأجانب". (النهاية)

ر س ر / ر س



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