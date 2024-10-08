الرئيس الأمريكي يؤجل زيارة لألمانيا وأنغولا بسبب إعصار (فلوريدا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 10 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا وأنغولا من 10 حتى 15 أكتوبر الجاري للإشراف على الاستعدادات لإعصار (ميلتون) المتجه إلى شواطئ (فلوريدا) بشدة بلغت الفئة الخامسة.
وقال البيت الأبيض في بيان "نظرا للمسار المتوقع وقوة الإعصار (ميلتون) قرر الرئيس بايدن تأجيل زيارته القادمة إلى ألمانيا وأنغولا من أجل الإشراف على الاستعدادات والاستجابة للإعصار بالإضافة إلى الاستجابة المستمرة لتأثيرات الإعصار (هيلين) في جميع أنحاء الجنوب الشرقي".
وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها انتوني بلينكن سيبدأ اليوم جولة خارجية تشمل جمهورية لاوس وألمانيا وأنغولا تستمر أسبوعا.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان صحفي إن بلينكن سيبدأ جولته في (فيينتيان) عاصمة لاوس لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واجتماعات القادة ذات الصلة وتأكيد "الالتزام بتعزيز الشراكة الشاملة" بين البلدين.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيؤكد خلال زيارته إلى لاوس التزام واشنطن "بمركزية (آسيان) ودعمها لآفاق الرابطة بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي تشترك في مبادئ أساسية مع استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المنطقة".
كما سيسلط الضوء على كيفية تحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة ورابطة (آسيان) فوائد ملموسة لمليار شخص مجتمعين من خلال التعاون الاقتصادي والمشاركة المتزايدة في التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.
وسيناقش بلينكن في لاوس "القضايا الجيوسياسية بما في ذلك الأزمة المستمرة في ميانمار وأهمية التمسك بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي وعدوان روسيا على أوكرانيا".
وأفاد ميلر إن وزير الخارجية سيزور ألمانيا وأنغولا في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر "للانضمام إلى الرئيس الأمريكي في اجتماعاته مع نظرائه الأجانب". (النهاية)
ر س ر / ر س
MENAFN08102024000071011013ID1108759074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.