Wednesday, 09 October 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلتيها (Ku516 - Ku515) من وإلى طهران يوم غد الأربعاء

10/8/2024 2:58:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 10 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة موعد رحلتيها (ku516 - ku515) من وإلى العاصمة الإيرانية طهران وذلك يوم غد الأربعاء.
وقالت (الكويتية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن موعد إقلاع رحلتها المتجهة إلى العاصمة طهران سيكون في تمام الساعة الـ11:10 صباحا في حين سيكون موعد الإقلاع من طهران في تمام الساعة الـ14:30 مساء.
وأوضحت أنه يمكن الاستفسار عبر الاتصال على هاتف رقم 0096524345555 داخلي 171 أو من خلال خدمة (واتس.آب) على الرقم 0096522200171. (النهاية)

م ض /


MENAFN08102024000071011013ID1108759073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث