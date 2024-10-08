الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلتيها (Ku516 - Ku515) من وإلى طهران يوم غد الأربعاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 10 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة موعد رحلتيها (ku516 - ku515) من وإلى العاصمة الإيرانية طهران وذلك يوم غد الأربعاء.
وقالت (الكويتية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن موعد إقلاع رحلتها المتجهة إلى العاصمة طهران سيكون في تمام الساعة الـ11:10 صباحا في حين سيكون موعد الإقلاع من طهران في تمام الساعة الـ14:30 مساء.
وأوضحت أنه يمكن الاستفسار عبر الاتصال على هاتف رقم 0096524345555 داخلي 171 أو من خلال خدمة (واتس.آب) على الرقم 0096522200171. (النهاية)
م ض /
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