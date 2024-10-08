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(المواصلات) تدعو المشتركين إلى سداد مستحقات الخدمة الهاتفية تجنبا للقطع المبرمج اعتبارا من نوفمبر المقبل

10/8/2024 2:58:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 10 (كونا) -- دعت وزارة المواصلات الكويتية اليوم الثلاثاء المشتركين إلى سداد المستحقات المالية المترتبة على اشتراكاتهم السنوية تجنبا للقطع المبرمج للخدمة اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
وقالت (المواصلات) في بيان صحفي إنه سيتم استئناف القطع المبرمج للهواتف التي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية المترتبة نظير الاشتراكات السنوية.
وأوضحت أن القطع المبرمج سيطبق على كافة المشتركين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراكات السنوية سواء كانت الخدمة تجارية أو منزلية.
وأكدت أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة في إرسال إشعارات المطالبة بالسداد عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) حتى يتسنى لأصحابها معرفة المبالغ المستحقة عليهم.
ودعت إلى الالتزام بتسديد المبالغ المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة وتفاديا للإدراج ضمن برنامج القطع المبرمج.
وأشارت (المواصلات) إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عبر الـ(كي.نت). (النهاية)

ع خ


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