وزير الدفاع السعودي ونظيره الامريكي يبحثان العلاقات الاستراتيجية والجهود لخفض التصعيد بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 8 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ونظيره الامريكي لويد اوستن اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان ان الامير خالد تناول في اتصال هاتفي اجراه بنظيره الامريكي العلاقات الإستراتيجية السعودية - الأمريكية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين.
واضاف البيان ان الجانبين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته بما يضمن أمنها واستقرارها. (النهاية)
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