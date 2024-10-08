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أمريكا.. إعصار (ميلتون) ينخفض إلى الفئة الرابعة ويضرب يابسة (فلوريدا) غدا

10/8/2024 2:58:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 10 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن إعصار (ميلتون) انخفضت شدته إلى عاصفة من الفئة الرابعة ومن المتوقع أن يتضاعف حجمه قبل أن يصل يابسة ولاية (فلوريدا) غدا الأربعاء باعتباره "أكثر العواصف تدميرا على الإطلاق".
وأوضحت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أن (ميلتون) سيضرب يابسة الولاية مساء يوم غد الأربعاء كإعصار من الفئة الثالثة على ساحل الخليج الأوسط لمدينة (تامبا).
وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين في الولاية يهيبون بالسكان إخلاء منازلهم فورا ويحذرون من مخاطر تهدد الحياة في حين أن الطرق السريعة في (فلوريدا) مسدودة وبعض محطات الوقود تعاني من نقص.
وفي السياق وصف المركز الأمريكي الوطني للأعاصير (ميلتون) بأنه "إعصار خطير للغاية" وسيطلق أسوأ عاصفة قياسية تضرب مدينة (تامبا) منذ أكثر من 100 عام.
وحذر المركز سكان (فلوريدا) من توقع حدوث "أمواج مدمرة" و"عاصفة قاتلة" اليوم الثلاثاء على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة (يوكاتان) المكسيكية.
ووفقا لتقديرات تعداد السكان على مستوى المقاطعة من مكتب الإحصاء الأمريكي فإن المقاطعات ال11 الخاضعة لأوامر الإخلاء الإلزامي في (فلوريدا) - ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة - هي موطن لحوالي 9ر5 مليون شخص.
وتقوم بعض مقاطعات (فلوريدا) استعدادا للعاصفة بالحد من خدمات المياه والصرف الصحي أو إيقافها في محاولة لمنع الفيضانات إذ تحث وزارة الصحة في الولاية الناس على تجنب مياه الفيضانات لمنع التعرض لبكتيريا (فيبريو) وهي بكتيريا آكلة للحوم وتوجد بشكل شائع في المياه الساحلية الدافئة.
ولا تزال منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة تتعافى من إعصار (هيلين) المدمر الذي تسبب بفيضانات وأضرار جسيمة طال 10 ولايات وأدى إلى وفاة 234 شخصا على الأقل ولا تزال خدمات الطوارئ تعمل على مساعدة العديد من الضحايا. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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