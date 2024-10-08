أمريكا.. إعصار (ميلتون) ينخفض إلى الفئة الرابعة ويضرب يابسة (فلوريدا) غدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 8 - 10 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن إعصار (ميلتون) انخفضت شدته إلى عاصفة من الفئة الرابعة ومن المتوقع أن يتضاعف حجمه قبل أن يصل يابسة ولاية (فلوريدا) غدا الأربعاء باعتباره "أكثر العواصف تدميرا على الإطلاق".
وأوضحت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أن (ميلتون) سيضرب يابسة الولاية مساء يوم غد الأربعاء كإعصار من الفئة الثالثة على ساحل الخليج الأوسط لمدينة (تامبا).
وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين في الولاية يهيبون بالسكان إخلاء منازلهم فورا ويحذرون من مخاطر تهدد الحياة في حين أن الطرق السريعة في (فلوريدا) مسدودة وبعض محطات الوقود تعاني من نقص.
وفي السياق وصف المركز الأمريكي الوطني للأعاصير (ميلتون) بأنه "إعصار خطير للغاية" وسيطلق أسوأ عاصفة قياسية تضرب مدينة (تامبا) منذ أكثر من 100 عام.
وحذر المركز سكان (فلوريدا) من توقع حدوث "أمواج مدمرة" و"عاصفة قاتلة" اليوم الثلاثاء على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة (يوكاتان) المكسيكية.
ووفقا لتقديرات تعداد السكان على مستوى المقاطعة من مكتب الإحصاء الأمريكي فإن المقاطعات ال11 الخاضعة لأوامر الإخلاء الإلزامي في (فلوريدا) - ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة - هي موطن لحوالي 9ر5 مليون شخص.
وتقوم بعض مقاطعات (فلوريدا) استعدادا للعاصفة بالحد من خدمات المياه والصرف الصحي أو إيقافها في محاولة لمنع الفيضانات إذ تحث وزارة الصحة في الولاية الناس على تجنب مياه الفيضانات لمنع التعرض لبكتيريا (فيبريو) وهي بكتيريا آكلة للحوم وتوجد بشكل شائع في المياه الساحلية الدافئة.
ولا تزال منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة تتعافى من إعصار (هيلين) المدمر الذي تسبب بفيضانات وأضرار جسيمة طال 10 ولايات وأدى إلى وفاة 234 شخصا على الأقل ولا تزال خدمات الطوارئ تعمل على مساعدة العديد من الضحايا. (النهاية)
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