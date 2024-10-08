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أمين عام الناتو: أوكرانيا مقبلة على أصعب شتاء منذ بداية العمليات العسكرية الروسية

10/8/2024 2:58:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 10 (كونا) -- حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الثلاثاء من أن أوكرانيا قد تواجه شتاء هو الأصعب منذ بداية العمليات العسكرية الروسية مع استمرار موسكو في استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.
وشدد روته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مقر (الناتو) على أن الحلف "بحاجة ماسة لتعزيز جهوده لمساعدة أوكرانيا "متعهدا" ببذل مزيد من الضغوط لتقديم مساعدات إضافية لكييف في ظل تصاعد التهديدات".
وأشاد روته بجهود فنلندا منذ انضمامها إلى الحلف في عام 2023 مشيرا إلى أنه عزز من أمنها وساهم في توثيق التعاون مع الحلف الذي بات أقوى منذ ذلك الحين.
وأعرب عن ترحيبه بالعقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الاوروبي اليوم ضد روسيا والتي تستهدف التهديدات "الهجينة" التي تمثل تحديا أمنيا للدول الأعضاء.
من جانبه أكد الرئيس الفنلدي التزام بلاده بدعم أوكرانيا في مواجهة "العدوان الروسي" مضيفا أن "روسيا لا تزال تشكل التهديد الأكبر للحلف وفنلندا". (النهاية)

أ ر ن / ح م ف




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