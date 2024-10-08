أمين عام الناتو: أوكرانيا مقبلة على أصعب شتاء منذ بداية العمليات العسكرية الروسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 8 - 10 (كونا) -- حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الثلاثاء من أن أوكرانيا قد تواجه شتاء هو الأصعب منذ بداية العمليات العسكرية الروسية مع استمرار موسكو في استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.
وشدد روته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مقر (الناتو) على أن الحلف "بحاجة ماسة لتعزيز جهوده لمساعدة أوكرانيا "متعهدا" ببذل مزيد من الضغوط لتقديم مساعدات إضافية لكييف في ظل تصاعد التهديدات".
وأشاد روته بجهود فنلندا منذ انضمامها إلى الحلف في عام 2023 مشيرا إلى أنه عزز من أمنها وساهم في توثيق التعاون مع الحلف الذي بات أقوى منذ ذلك الحين.
وأعرب عن ترحيبه بالعقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الاوروبي اليوم ضد روسيا والتي تستهدف التهديدات "الهجينة" التي تمثل تحديا أمنيا للدول الأعضاء.
من جانبه أكد الرئيس الفنلدي التزام بلاده بدعم أوكرانيا في مواجهة "العدوان الروسي" مضيفا أن "روسيا لا تزال تشكل التهديد الأكبر للحلف وفنلندا". (النهاية)
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