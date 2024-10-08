Wednesday, 09 October 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا: الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وتهديدات الجماعات الإرهابية لها تداعيات عالمية

10/8/2024 2:58:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الثلاثاء إن "الإرهاب" ظاهرة عابرة للحدود الوطنية مشددا على أن التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية لها تداعيات عالمية.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن ذلك جاء في خطاب ألقاه ألباريس في افتتاح المؤتمر الدولي المعني بضحايا "الإرهاب" الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة في مدينة (بيتوريا-غاستيز) في إقليم (بلاد الباسك) شمال إسبانيا ويستمر لمدة يومين.
وأضاف البيان أن الملك فيليبي السادس شارك أيضا في افتتاح المؤتمر الدولي الذي يعقد تحت شعار (التعليم كأداة للوقاية وبناء السلام وتمكين ضحايا الإرهاب) بمشاركة وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.
وذكر ان ألباريس سلط الضوء في خطابه على البعد الدولي لحماية ضحايا "الإرهاب" وحقوقهم مشددا على التزام إسبانيا بالدفاع عنهم وعملها على مكافحة "الإرهاب" بشكل أشكاله وصوره.
وقال إن إسبانيا جزء من المنتدى العالمي لمكافحة "الإرهاب" وهي عضو نشط في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وروجت في 2019 لإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا "الإرهاب" التابعة للأمم المتحدة التي ترأسها حاليا بالشراكة مع العراق والتي عقدت اجتماعها الأخير على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الماضي حيث تم تحليل الإجراءات اللازمة لتعزيز الدعم للضحايا والاعتراف بهم وتحقيق العدالة وحماية حقوقهم.
ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الثاني لضحايا "الإرهاب" الذي يأتي استمرارا للمؤتمر الأول المنعقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) الأمريكية في سبتمبر 2022 فيما تشير الوزارة إلى ان ذلك يعزز صورة إسبانيا كشريك موثوق وملتزم مع الأمم المتحدة ومع حقوق الضحايا على المستوى الدولي.
ويشارك في حلقات النقاش وجلسات العمل في المؤتمر نحو 400 خبير سياسي إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وضحايا "الإرهاب".
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارتا الخارجية والداخلية الإسبانيتان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة "الإرهاب" إلى رفع مستوى الوعي بين الأجيال الجديدة حول تأثير "الإرهاب" والمساهمة في تعزيز التعاطف والتضامن مع الضحايا وتعزيز ثقافة السلام والدعوة إلى اتباع نهج شامل في تلبية احتياجات ضحايا "الإرهاب" على هامش الدين أو الجنسية أو العرق. (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع




MENAFN08102024000071011013ID1108759068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث