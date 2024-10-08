إسبانيا: الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وتهديدات الجماعات الإرهابية لها تداعيات عالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 8 - 10 (كونا) -- قال وزير
الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الثلاثاء إن "الإرهاب" ظاهرة عابرة للحدود الوطنية مشددا على أن التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية لها تداعيات عالمية.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن ذلك جاء في خطاب ألقاه ألباريس في افتتاح المؤتمر الدولي المعني بضحايا "الإرهاب" الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة في مدينة (بيتوريا-غاستيز) في إقليم (بلاد الباسك) شمال إسبانيا ويستمر لمدة يومين.
وأضاف البيان أن الملك فيليبي السادس شارك أيضا في افتتاح المؤتمر الدولي الذي يعقد تحت شعار (التعليم كأداة للوقاية وبناء السلام وتمكين ضحايا الإرهاب) بمشاركة وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.
وذكر ان ألباريس سلط الضوء في خطابه على البعد الدولي لحماية ضحايا "الإرهاب" وحقوقهم مشددا على التزام إسبانيا بالدفاع عنهم وعملها على مكافحة "الإرهاب" بشكل أشكاله وصوره.
وقال إن إسبانيا جزء من المنتدى العالمي لمكافحة "الإرهاب" وهي عضو نشط في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وروجت في 2019 لإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا "الإرهاب" التابعة للأمم المتحدة التي ترأسها حاليا بالشراكة مع العراق والتي عقدت اجتماعها الأخير على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الماضي حيث تم تحليل الإجراءات اللازمة لتعزيز الدعم للضحايا والاعتراف بهم وتحقيق العدالة وحماية حقوقهم.
ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الثاني لضحايا "الإرهاب" الذي يأتي استمرارا للمؤتمر الأول المنعقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة (نيويورك) الأمريكية في سبتمبر 2022 فيما تشير الوزارة إلى ان ذلك يعزز صورة إسبانيا كشريك موثوق وملتزم مع الأمم المتحدة ومع حقوق الضحايا على المستوى الدولي.
ويشارك في حلقات النقاش وجلسات العمل في المؤتمر نحو 400 خبير سياسي إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وضحايا "الإرهاب".
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارتا الخارجية والداخلية الإسبانيتان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة "الإرهاب" إلى رفع مستوى الوعي بين الأجيال الجديدة حول تأثير "الإرهاب" والمساهمة في تعزيز التعاطف والتضامن مع الضحايا وتعزيز ثقافة السلام والدعوة إلى اتباع نهج شامل في تلبية احتياجات ضحايا "الإرهاب" على هامش الدين أو الجنسية أو العرق. (النهاية)
ه ن د / م ع ح ع
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