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هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة 8.7 ملايين ريال خلال الربع الثالث لعام 2024م

10/8/2024 2:57:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثالث لعام 2024م، الذي تضمن إصدار (197) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بلغت (8.698.100) ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأظهر التقرير إصدار (197) مخالفةً منها (177) مخالفة بحق ناقلات جوية، وذلك لعدم تقيّدها بما ورد في لائحة حماية حقوق المسافرين؛ حيث بلغت قيمة الغرامات (8.4) ملايين ريال، بالإضافة إلى (4) مخالفات أخرى على ناقلات جوية؛ وذلك لعدم التزامها بنظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة عن الهيئة حيث بلغ إجمالي الغرامات (150.000) ألف ريال، إضافة إلى إصدار (3) مخالفات بحق الشركات المرخصة لعدم تقيدها بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (60.000) ألف ريال.
كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار (13) مخالفة على الأفراد، تضمنت (4) مخالفات تتعلق باستخدام الأفراد لطائرة بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني وبلغ إجمالي غراماتها (25.000) ألف ريال، بالإضافة إلى (9) مخالفات تتعلق بعدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة وبلغ إجمالي غراماتها (3.100) آلاف ريال.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

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