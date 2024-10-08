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إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني

10/8/2024 2:57:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الرابعة من "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني"؛ الهادفة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة فئات المجتمع في المملكة، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالميًا خلال شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضحت الهيئة أن الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني تأتي استمرارًا لجهودها المبذولة في التوعية السيبرانية على المستوى الوطني، وتضم مجموعة من المبادرات والفعاليات الميدانية والبرامج النوعية التي تشمل "تنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في عددٍ من الجهات الوطنية، وإطلاق المعرض التفاعلي في المدينة الرقمية بالرياض، وتنفيذ جلسات توعوية لقيادات ومنسوبي الجهات الوطنية، وإصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية للتوعية بالأمن السيبراني" إلى جانب توفير حقيبة توعوية خاصة بالحملة لأكثر من 900 جهة وطنية لتوعية منسوبيها بالأمن السيبراني، وإطلاق حملة توعوية بعنوان "لا تفتح مجال" وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية من القطاعين العام والخاص. وبيَّنت الهيئة أن الحملة تستهدف كافة فئات المجتمع وتتطرق في موضوعاتها إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، واستعراض أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني، وأدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى كافة الفئات العمرية في المجتمع. وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص برفع مستوى الوعي في مجال الأمن السيبراني، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار.

MENAFN08102024000089011017ID1108759039

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