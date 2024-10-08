نائب أمير منطقة مكة يشهد توقيع اتفاقية لنقل مبانٍ لإيواء المرضى النفسيين

(MENAFN
- Al Watan)
شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم ( الثلاثاء)، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، لنقل ملكية مبنى لوزارة الصحة بالعاصمة المقدسة، بهدف إيواء المرضى النفسيين وتلقيهم الرعاية اللازمة وتوفير بيئة مناسبة لهم.
ووقع الاتفاقية ممثلو كل من الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس أمجد محمد بن علي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالعزيز شبلي، ووزارة الصحة المهندس أنور الحربي.
وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة التي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لسكان المنطقة والمتضمنة الرعاية النفسية وتوسيع قدرات إيواء المرضى في المنشآت الصحية المتخصصة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.
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