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نائب أمير منطقة مكة يشهد توقيع اتفاقية لنقل مبانٍ لإيواء المرضى النفسيين

10/8/2024 2:57:02 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم ( الثلاثاء)، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، لنقل ملكية مبنى لوزارة الصحة بالعاصمة المقدسة، بهدف إيواء المرضى النفسيين وتلقيهم الرعاية اللازمة وتوفير بيئة مناسبة لهم.
ووقع الاتفاقية ممثلو كل من الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس أمجد محمد بن علي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالعزيز شبلي، ووزارة الصحة المهندس أنور الحربي.
وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة التي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لسكان المنطقة والمتضمنة الرعاية النفسية وتوسيع قدرات إيواء المرضى في المنشآت الصحية المتخصصة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.

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